Stadtrat Radebeul tagt – Thema ist auch die Kita „Thomas Müntzer“

Radebeul

Soll der Radebeuler Stadtrat aufgrund der Corona-Krise am heutigen Mittwoch tagen? Diese Frage werfen die Stadträte Martin Oehmichen und Innocent Töpper (beide von der Fraktion Bürgerforum/Grüne/ SPD) und Karl Lehmann ( Die Linke) auf. „Die Durchführung und Teilnahme an der Stadtratssitzung auf engstem Raum ist in unseren Augen keinesfalls angemessen und verantwortungslos“, lautet ihre Antwort in einer gemeinsamen Erklärung. Die drei Räte wollen der Tagung fernbleiben.

Oberbürgermeister: Der Bundestag tagt schließlich auch

Als Grund führen sie ihre Berufe an. „Als Stationsleitung einer Pflegeeinrichtung gehöre ich der kritischen Infrastruktur an und möchte mich und meine mir anvertrauten, teils schwerstpflegebedürftigen Menschen nicht dem Risiko der Ansteckung aussetzen,“ erklärt Oehmichen. Ratskollege Lehmann befindet sich in der Ausbildung zum Rettungssanitäter. Töpper arbeitet als Leiter der Rotkreuz-Dienste beim DRK-Kreisverband Dresden-Land. Nach Meinung der drei Räte müsste die Sitzung verschoben werden.

Zu sehen ist Radebeuls Oberbürgermeister Bert Wendsche Quelle: Dietrich Flechtner

Niemand weiß laut Wendsche derzeit, wie lange die Coronakrise andauert. „Wir können nicht ein Jahr lang nichts tun“, meint der Rathauschef. Stadtrat und Verwaltung tragen Verantwortung. „Es gibt auch ein Leben nach Corona.“ Der wirtschaftliche Schaden werde schon jetzt immens groß sein. Den sollte man nicht durch Ausbleiben von Beschlüssen noch weiter verschärfen.

Tagung des Stadtrats Radebeul : Die Tagesordnungspunkte

Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Haushalt für 2020 sowie zwei Bauvorhaben und die Erweiterung der Kita „ Thomas Müntzer“ an der Meißner Straße in Radebeul-Mitte. Hierbei drängt die Zeit. Der geplante Anbau für rund 2,3 Millionen Euro muss im Oktober 2021 bezugsbereit sein. Denn in der um 42 auf 112 Plätze vergrößerten Kita sollen die Kinder aus der Einrichtung „Harmoniestraße“ unterkommen. Ihr Haus wird daraufhin abgerissen, um Platz für den Neubau der Oberschule Kötzschenbroda zu schaffen.

Bei der Realisierung des Vorhabens hängt die Stadt fast ein Jahr zurück. Als die Pläne im Frühjahr 2019 bekannt wurden, gab es Protest aus der Elternschaft. Sie stellten Größe und Standort des Anbaus an der Ostseite der Kita in Frage, weil sie den dort befindlichen Waldgarten als Spielbereich gefährdet sahen. Zudem fühlten sie sich zu spät in den Planungsprozess einbezogen.

Es kam zur Gründung einer Arbeitsgruppe. „Bis auf Nuancen ist es bei Kubatur und Größe des Baukörpers geblieben“, informiert Wendsche. Die Gestaltung der Außenanlagen soll später separat behandelt werden.

Von Silvio Kuhnert