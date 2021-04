Trinkt ein Biersommelier den ganzen Tag Bier? Jens Zimmermann aus Radeberg weiß es

Dresden

Biersommelier Jens Zimmermann verkostet für unsere Reihe „Kaddi proBiert“ regelmäßig Bier und gibt Tipps für mehr Genuss beim Hopfentrunk. Zum Tag des Bieres gibt er spannende Einblicke in seinen Beruf.

Wie wird man Biersommelier?

Biersommelier werden Menschen mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen. Alle eint die Freude am Kulturgut Bier: ein Interesse, tiefer ins Thema einzutauchen. Ich selbst verkaufe schon seit 1991 Bier verschiedener Brauereien im Außendienst Gastronomie und habe schon immer gespürt, dass sich Bier in so viel mehr Dingen unterscheidet, als man es im Alltag wahrnimmt. Bei einer Verkostung habe ich dann erlebt, wie vielfältig und interessant Bier eigentlich ist und direkt Feuer gefangen. Also habe ich mich für die Weiterbildung angemeldet und nach einem Jahr Wartezeit ging’s los.

Aufgabe am Montagmorgen: Verkosten Sie acht Biere

Was genau passiert bei der Ausbildung?

Das sind zwei Wochen vollgestopft mit Wissensvermittlung, aber auch regelmäßigen Verkostungen. Die erste Aufgabe am Montagmorgen war dann auch direkt „Bitte verkosten Sie acht helle deutsche Bierstile und beschreiben Sie, welchen Bierstil Sie vor sich haben“. Da war ich erstmal platt, denn wann hat man zum letzten Mal ein Kölsch oder ein Export getrunken und wie soll man das jetzt vernünftig auseinandernehmen? Es kamen dann immer mehr Biere aus unseren Nachbarländern bis nach Übersee dazu. Diese Vielfalt ist so erstaunlich und beeindruckend, dass ich auch heute noch ins Schwärmen gerate. Vermittelt wird Bierwissen in allen Facetten, von der Geschichte über Gesundheitsaspekte, Zapfanlagen, Bierstile und ihre Präsentation, Fehlaromen usw. Am Ende legt man dann mehrere Prüfungen ab und wenn man das gut macht und mit Enthusiasmus dabei ist, darf man sich im Anschluss Biersommelier nennen. Da hat man dann das Rüstzeug, das Lernen beginnt eigentlich erst dann.

Wie kann man sich das vorstellen?

Ich bin nach Hause gefahren, habe verschiedene Getränkemärkte aufgesucht und von diversen Biersorten je eine Flasche mitgenommen. Die nächsten Wochen habe ich damit zugebracht, allabendlich all diese vielen Biere zu verkosten und sensorisch zu beschreiben. Für jeden Biersommelier hat diese Anfangsphase eine sehr hohe Bedeutung. Es trennt sich in dieser Phase auch die Spreu vom Weizen. Wie bei so vielen Hobbys entscheidet sich in den ersten zwei oder drei Jahren, ob man so dafür brennt, dass man dabei bleibt oder ob man diese Episode dann wieder ad acta legt.

Geniale Biere genial präsentieren

Sie brennen auch heute noch dafür: Unter dem Label BIERgenial geben Sie Ihr Wissen weiter und entwickeln dafür auch in Pandemiezeiten verschiedene neue Formate.

Ja, das ist mein Jungbrunnen, da blühe ich auf. Das Publikum in meinen Verkostungen abzuholen und mit auf diese Reise zu nehmen, macht mir unendlich viel Spaß. Ich bin ja ursprünglich nicht mit der Idee da rangegangen, daraus eine nebenberufliche Tätigkeit zu machen. Daher bin ich zunächst unter meinem Namen in Erscheinung getreten. Aber die Bezeichnung Biersommelier hebt einen auf eine etwas erhöhte Position, die mir eigentlich nicht so liegt. Was ich möchte, ist geniale Biere genial präsentieren. Ich liebe es, wenn Menschen zu ihrem Bier und zu ihrer Brauerei stehen. So ist dann der Name entstanden, unter dem ich vor Corona Live-Tastings gemacht habe und nun in der Pandemie auch Online-Verkostungen anbiete.

Und was macht man als Biersommelier? Den ganzen Tag Bier trinken?

Natürlich hat jeder Biersommelier den Drang, immer neue Biere kennenzulernen und zu verkosten, die Brauereien und ihre Geschichten dahinter kennenzulernen. Weiterbildung ist ein großes Thema, im Selbststudium, aber auch über Veranstaltungen. Als Leiter der Sektion Ost organisiere ich solche auch für die Kollegen aus Thüringen, Brandenburg, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Und es geht darum, dieses Wissen weiterzugeben und anderen die Welt des Kulturguts Bier zu eröffnen. Ich als Sachse habe meinen Schwerpunkt in Ostdeutschland gesetzt, versuche vor allem die hiesigen Biere kennenzulernen und zu verstehen.

Ich möchte Leute einladen, sich dem Thema mal von einer anderen Seite zu nähern als nur dem reinen „ich trinke jetzt mal ein Bier und das macht Spaß“. So eine Verkostung braucht immens viel Vorbereitungszeit, die Biere müssen ausgewählt und beschafft werden. Das Wissen dazu ist zwar vorhanden, aber musste natürlich auch irgendwann mal erworben werden. Insofern sind die Teilnehmer oft überrascht, dass eine Verkostung erst einmal mehr kostet als die reinen Flaschen des verkosteten Bieres. Noch größer ist die Überraschung, wenn sie dann feststellen, dass es sich bei den Bierproben quasi um Miniaturen von 0,1 Liter handelt. In der Fantasie stellen sich die meisten schon vor, dass sie acht oder neun große Biere mit mir trinken dürfen.

Womit sie sich aber ziemlich viel zutrauen…

Ja, eben. Die sollen ja auch noch durch den Abend kommen und diesen bei vollem Bewusstsein erleben können. So eine Veranstaltung hat ja auch immer ein Thema. Ich mache zum Beispiel gerne eine Bier-Reise durch drei Länder, etwa Deutschland, Belgien und England, deren Bierhistorie und Geschmackswelt sich deutlich unterscheidet. Da geht es dann nach einem leichten Einstieg über ein Fruchtbier über zu einem Rauchbier oder einem Bockbier bis hin zu einem englischen Bierstil wie etwa ein Pale Ale - am liebsten in Kombination mit passenden Speisen. Am Ende gehen alle hoffentlich mit neuen Erfahrungen und Inspiration nach Hause.

Der Biersommelier als Galerist

Wir leben ja in einer sehr schnelllebigen Zeit. Inwieweit hat sich der Bierkonsum in den letzten Jahren verändert?

Vor allem hat sich die Gesellschaft verändert. Das kann man ganz gut ableiten aus der Betrachtung: Wo stehen die Brauereien heute? Welche Biere kaufen die Menschen und welche nicht? Welche Brauereien entstehen neu, welche gehen unter? Auch das gesellschaftliche Bewusstsein im Umgang mit Alkohol hat sich verändert. Bis in die 1980er Jahre war es legitim, nach der Arbeit in die Kneipe zu gehen und sein Feierabendbierchen zu genießen. Das ist heute seltener anzutreffen. Radler, von Brauereien hergestellt und abgefüllt, gibt es erst seit Mitte der 1990er Jahre. Auch alkoholfreie Biere werden immer beliebter. Da passiert schon viel, auch wenn für einzelne alte Brauer solche Produkte nichts in einer Brauerei zu suchen haben. Das kann man in deren Erleben vergleichen mit einem Koch, der mit ansehen muss, wie sein Essen nachgewürzt wird.

Empfinden Brauereien Sie manchmal auch als „Angstgegner“?

Das hat sich zum Glück sehr gewandelt. Früher waren Brauer tatsächlich eher skeptisch und dachten: Da kommt jetzt einer, der über mein Bier richtet. Eigentlich ist es aber so, dass ein Biersommelier, der seinen Job gut macht, niemals wertend über ein Bier richtet, sondern es einladend beschreibt.

Biersommelier Jens Zimmermann Quelle: Dietrich Flechtner

Er ist eher ein Galerist. Er lädt ein, Dinge und Details wahrzunehmen und zu betrachten, die man im Alltag schnell übersieht. Insofern ist das eine tolle Sache und das haben inzwischen auch die Brauer erkannt und sind da mittlerweile sehr offen und aufgeschlossen.

Wenn Bewertungen im Alltag keine Rolle spielen, haben Sie dann überhaupt so etwas wie ein Lieblingsbier?

Nein. Ich orientiere mich da eher an Bierstilen und suche je nach Anlass und Stimmung das Passende aus

Wie viele Biere haben Sie in Ihrer bisherigen beruflichen Laufbahn verkostet?

Das habe ich noch nie gezählt. Sehr viele. Vielleicht so um die 2000. Aber so richtig verfolge ich das nicht, das ist für mich kein Wettlauf. Als ungefähre Größenordnung kann man sagen, dass im Jahr so 300 bis 500 neue Biere dazukommen.

Wer ein Bier vom Fass bestellt, erwartet in der Regel eine üppige und stabile Schaumkrone. Ist Schaum wirklich ein Qualitätsmerkmal?

Schaum ist in unserem Kulturkreis ein Ausdruck für eine Einladung. Ein Bier ohne soliden Schaum bremst uns sozusagen schon in unserer Genusserwartung. So eine schöne Blume im Glas, das sieht einfach fantastisch aus, da hat man Lust, das zu trinken. Wenn das Glas am Tisch ankommt und nach einer halben Minute sieht das aus wie Apfelsaft, dann verpufft die Freude ziemlich schnell. Und oft ist das auch ein Zeichen dafür, dass das Bier nicht mehr so ganz in Ordnung ist. In anderen Ländern wird das weniger eng gesehen. In Belgien zum Beispiel gibt es einen Schaumabstreicher. Da wird das Bier randvoll gemacht und am Ende streicht man das auf Kante. Das gefällt uns dort vielleicht auch, weil das dann landestypisch ist und dazu gehört. In unserer Region würde das aber niemand wirklich gut finden.

Kann ich denn als Laie erkennen, ob ich ein gutes Bier vor mir habe?

Dazu muss man sich zuerst bewusst machen, mit welchem Bierstil man es zu tun hat. Ein helles Export sieht einem Pils täuschend ähnlich, schmeckt aber völlig anders. Wenn ich nur auf Grund der Optik ein Pils erwarte, wird mir das Export niemals schmecken. Wenn es sich um ein klares Bier handelt, dann darf es nicht trüb sein und andersherum genau so. Es sollte eine Schaumkrone haben, die es in einer guten Qualität an meinen Platz schafft. Da spielen oft aber noch andere Faktoren mit hinein, die mit dem Bier an sich nichts zu tun haben, wie die Einstellung der Zapfanlage, die Art der Glasreinigung, sowas. Für mich ist es dann ein gutes Bier, wenn mich die Optik einlädt, das Bier zu genießen, der Geruch vertraut ist. Wenn ein Bier sauer riecht oder schmeckt, dann sollte der Alarm angehen. Außer natürlich, es handelt sich um ein Sauerbier.

Anregungen für mehr Genuss

Kann man beim Biertrinken eigentlich was falsch machen?

Eigentlich nicht. Das ist wie so oft ja eine Geschmacksfrage, ein richtig oder falsch gibt es da nicht. Was ich mache ist, Anregungen für mehr Genuss zu geben. Wie man Bier trinkt, brauche ich ja auch niemandem erklären, das kann jeder. Aber ich kann Menschen natürlich in eine konkrete Genusssituation holen und dann entwickelt sich über das Erleben ein Bewusstsein dafür, dass manche Dinge mehr miteinander harmonieren als andere. Und eben auch dafür, dass es nicht immer nur Pils sein muss und dass es sich lohnen kann, auch mal einen anderen Bierstil auszuprobieren – das Bier auch mal bewusst zu einem schönen Essen zu genießen.

Haben Sie bei aller Bierliebe schon mal daran gedacht, selbst ein Bier zu brauen?

Das ist für mich aktuell keine Option. Abgesehen von dem Zeitaufwand, den das Brauen bedeutet, hätte ich dann für meinen Geschmack auf einfach zu viel Alkohol im Haus. Ich möchte ja die Biere genießen und als Sommelier bekomme ich natürlich immer wieder neue Biere, die ich kennenlernen darf. Da muss ich mich dann nicht auch noch selber an den Braukessel stellen. Ich bin aber regelmäßig Gast beim Hobbybrauer-Stammtisch.

Zum Tag des Bieres gibt es auch von Ihnen heute Abend ein Online-Tasting. Was erwartet die Teilnehmer und wie kann man mitmachen?

Wir nehmen den Tag zum Anlass für ein offenes Tasting auf dem Facebook- und YouTube-Kanal von BIERgenial, wo ich gemeinsam mit den Brauern sechs neue Biere aus Ostdeutschland vorstelle, verkoste und einen aktuellen Einblick gebe, wie sich der Biermarkt im Osten gerade entwickelt. Das wird sowohl geschmacklich als auch inhaltlich sehr spannend und vielfältig. Einige der Biere sind brandneu und noch gar nicht offiziell erhältlich. Kurzentschlossene können sich die sechs Biere zum Preis von 19,50 Euro im D&S Getränke-Markt an der Conradstraße noch bis zum Start um 19.30 Uhr abholen, dann einfach einschalten und dabei sein. Wer das nicht schafft, kann sich das Bier aber in den nächsten zwei Wochen nachkaufen und trotzdem einschalten.

https://www.biergenial.de

Von Kaddi Cutz