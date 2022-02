Traditions-Dampfzug auf neuer Route über Dresden und Meißen

Meißen/Nossen

Die Traditionseisenbahner der IG Dampflok Nossen wollen am Karfreitag (15. April) wieder Volldampf geben. Ein Sonderzug mit einer 50er-Leihlok soll Ausflügler von Nossen zunächst nach Meißen und Dresden-Neustadt bringen, teilte der Verein mit. Von dort geht die Tour zurück bis Miltitz-Roitzschen im Triebischtal, wo der Osterhase die kleinen Fahrgäste überraschen soll. Die Sonderfahrt richtet sich nicht nur an eingefleischte Bahnfans, sondern auch an Familien. Von Miltitz-Roitzschen geht es zurück nach Nossen, wobei die Dampflok auf der Steigung nach Deutschenbora zeigen kann, was in ihr steckt. In Nossen besteht den Angaben zufolge Busanschluss für die Rückreise nach Dresden und Meißen. Der Sonderzug soll 9.45 Uhr in Nossen starten und gegen 13.50 Uhr dort wieder ankommen.

Der Verein teilte mit, das sei die erste Sonderfahrt nach zweijähriger Corona-Pause. Weil dem Verein seither Einnahmen fehlen und deshalb keine Vegetationsarbeiten möglich waren, ist die Strecke durch den Zellwald zugewachsen. In Eigenleistung seien die Arbeiten auf der 24 Kilometer langen Verbindung vom Verein nicht zu schaffen. Eine traditionelle Osterrundfahrt von Nossen über Freiberg und Dresden ist deshalb noch nicht wieder möglich. 

Fahrkarten kosten 54 Euro für Erwachsene, 29 Euro für Kinder zwischen sechs und 14 Jahren und Familien zahlen einmalig 147 Euro. Buchungen sind ab sofort online unter http://www.bwnossen.de/ buchbar.

Von Lars Müller