Härtere Strafen für illegales Boofen in der Sächsischen Schweiz angekündigt

Landrat Michael Geisler ( CDU) hat eine härtere Gangart gegen illegales Boofen – Übernachten in der freien Natur – in der Sächsischen Schweiz angekündigt. „Wir werden in dieser Saison noch strenger Höchstordnungsgelder verhängen.“ Vor allem, wer „kokelt“, also beim Freiluftübernachten ein Lagerfeuer entfacht, im Wald grillt oder anderweitig mit einer Flamme hantiert, muss mit einem saftigen Bußgeld rechnen. Ein vierstelliger Betrag ist laut Geisler drin.

Warnungen an die „schwarzen Schafe“ unter den Besuchern

In den vergangenen Jahren kam es wiederholt in der Nationalparkregion zu Waldbränden, die von Lagerfeuern ausgingen, die Boofer angezündet hatten. Deshalb hatte das Landratsamt Pirna in 2019 bei Trockenheit mehrmals ein nächtliches Betretungsverbot für die Wälder der Sächsischen Schweiz erlassen. Wenn dieses gilt, werden Bußgelder zwischen 1250 bis 2500 Euro fürs Freiluftübernachten fällig. Rauchen im Wald wird mit einer Geldstrafe von 1500 bis 2500 Euro geahndet. Und wer illegal ein Feuer anzündet, muss 5000 Euro zahlen.

Landrat Michael Geisler ist oberster Tourismuschef in der Sächsischen Schweiz. Quelle: Marko Förster

Unabhängig vom Betretungsverbot sieht der Bußgeldkatalog „Umweltschutz“ des Freistaats Sachsen für illegale Feuer im Wald Geldstrafen bis zu 2500 Euro vor. In besonders schweren Fällen sind sogar bis 10.000 Euro möglich.

Auch gegen Falschparker möchte der Landrat härter vorgehen. Wer beispielsweise in der Hinteren Sächsischen Schweiz sein Fahrzeug nicht auf einen ausgewiesenen Parkplatz abstellt, muss künftig damit rechnen, dass sein Auto abgeschleppt wird. Bislang hatten es die Ordnungshüter des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge dabei belassen, das Kfz-Kennzeichen zu notieren, um dem Halter später einen Brief mit der Aufforderung zur Zahlung eines Verwarngeldes zu schicken. Vor allem, wenn das Fahrzeug in den späten Abendstunden oder in der Nacht entdeckt wird und der Besitzer mit großer Wahrscheinlichkeit illegal in der Felsenwelt booft, „ist das Auto in Zukunft morgens weg“, so Geisler.

In Deutschland Urlaub machen

Der Landrat sprach aber nicht nur Warnungen an die „schwarzen Schafe“ unter den Besuchern des Elbsandsteingebirges aus. Als Vorsitzender des Tourismusverbandes Sächsische Schweiz konnte er auch einen neuen Übernachtungsrekord verkünden. Insgesamt 1.782.215 Übernachtungen haben Hotels und Pensionen mit mehr als zehn Betten beziehungsweise Campingplätze mit mehr als zehn Stellplätzen für 2019 gemeldet. Das ist ein Anstieg um vier Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit ist 2019 das erfolgreichste Jahr für das Gastgewerbe in der Region seit Beginn der Erhebungen.

Als einen Grund für das erneute Wachstum macht Geisler „den für uns positiven Trend, in Deutschland Urlaub zu machen“, aus. „Wandern liegt hoch im Kurs der Gäste“, sagte er. Des Weiteren tragen die im Jahr 2016 gestarteten Bemühungen zur Belebung der früher eher mauen Wintermonate Früchte.

Wurden in Januar, Februar, November und Dezember 2015 noch insgesamt 241. 214 Übernachtungen gezählt, waren es 2019 bereits 302.143. Das ist ein Zuwachs in diesen Monaten von etwa 25 Prozent. „Man kann auch im Winter wandern“, meint Geisler. Der Tourismusverband hält weiter an der Strategie zur Schaffung spezieller Winterangebote fest. „Wir befinden uns im ersten Drittel dieses Prozesses“, so Geisler.

Von Silvio Kuhnert