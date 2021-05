Pirna

Malerisch stehen die Felsen, der Frühling bringt alles zum Blühen und Grünen. Der Wanderer in der Sächsischen Schweiz kann in allen Facetten die Natur genießen. Nur nach unten und am Wegesrand entlang schauen, das sollte er an manchen Stellen tunlichst vermeiden. Es könnte ihm dabei schlecht werden.

Denn egal ob hinter vielen Bäumen oder unter überhängenden Felsen, überall sind weiß leuchtende Punkte zu entdecken. Die Hinterlassenschaften einer Notdurft. Ebenso glitzern leere Plastikflaschen in der Sonne, ausgeleerte Tetrapacks und Lebensmittelverpackungen jeder Art sind zu finden.

Neuerdings gehören auch spezielle Accessoires der Corona-Zeit zu den Hinterlassenschaften im Nationalpark. Quelle: Mike Jäger

„Es ist ein andauerndes Problem, dem einfach nicht wirklich beizukommen ist“, klagt Jörg Weber, Öffentlichkeitsarbeiter im Nationalpark Sächsische Schweiz und Sachsenforst. Es ist eine Kehrseite der Beliebtheit der Region, ja des stellenweisen Massentourismus, der im Nationalpark stattfindet. „Leider halten sich nicht alle Besucher an die Regeln, die eigentlich selbstverständlich sein sollten“, so Weber.

Kein Müllmanagement im Nationalpark

Die wichtigste sei, alles, was man mitbringt, auch wieder mitzunehmen, nichts im Wald zurückzulassen. „Wir haben einen ‚Naturknigge‘ entwickelt, der sich an die Gäste wendet, mit zehn Punkten, die zu beachten sind“, erklärt Jörg Weber. Auch zum Thema Papiertaschentücher entstand ein Plakat: „Lass uns nicht fallen“, ist darauf zu lesen. „Wir haben auch den Eindruck, dass die Müllmenge in den letzten Jahren etwas zurückgegangen ist“, sagt Weber.

Leider seien die Aktionen zur Müllbeseitigung weitgehend eingeschlafen, wie die Aktion „Sauberes Gebirge“. Denn es machten einfach viel zu wenige Leute mit. Flächendeckende Aktivitäten gibt es keine, auch kein Müllmanagement im Nationalpark.

Plastik und Glas brauchen Jahrhunderte, um zu verschwinden

„Papierkörbe, außer an einigen wenigen Parklpätzen, gibt es keine. Denn es muss ja auch jemand da sein, der diese leert. Dazu ist eine Logistik nötig, die wir nicht leisten können. Natürlich nehmen unsere Ranger und Mitarbeiter den Müll, den sie finden, mit“, so Weber.

Welche Menge da jährlich zusammen kommt, misst niemand. Aber es ist natürlich nicht zuzumuten, gebrauchte Papierchen einzusammeln, schon aus hygienischen Gründen. Bis zu drei Jahre braucht ein solches Zellstofftaschentuch, um zu verrotten. Und die immer häufiger zu sehenden Feuchttücher noch länger. Plastik und Glas benötigen Jahrhunderte, um zu verschwinden. „Und zunehmend finden wir gebrauchte Masken durch die Coronapandemie. Wie lange diese wohl benötigen, zu zerfallen“, fragt man sich in der Nationalparkverwaltung.

Gefahr für Umwelt und Tiere

Doch was kann der Wanderer tun mit seinem Papiertaschentuch? „Am besten natürlich wie jeden anderen Abfall nicht im Wald lassen: In eine Plastiktüte und mitnehmen. Wenn das aus unerfindlichen Gründen nicht geht, zumindest so weit in den Boden bzw. das Laub eingraben, dass es nicht mehr zu sehen ist. Verständlich, dass mancher sich ein wenig vor dem Tuch ekelt, umso wichtiger, dass sich nicht alle, die die nächsten Monate dort entlang wandern, sich das ansehen müssen.“

Neben dem ästhetischen Problem besteht auch eine Gefahr für Umwelt und Tiere. „Zigarettenkippen setzen Schadstoffe frei, Weichmacher können aus Kunststoffen austreten, Tiere sich an dem Müll verletzen oder infizieren“, erklärt Weber. „Wir können nur immer wieder an unsere Gäste appellieren, sich an den Naturknigge zu halten.“

Von Frank Sühnel