Freital

Wegen wichtiger Wartungsarbeiten kann es am kommenden Mittwoch zu Leitungsausfällen im Telefonnetz der Freitaler Stadtverwaltung kommen. Das Rathaus Potschappel, das Verwaltungsgebäude Bahnhof Potschappel mit dem Bürgerbüro, das Rathaus Deuben, die Städtischen Sammlungen auf Schloss Burgk, der Bauhof sowie der Abwasserbetrieb in Hainsberg werden telefonisch nicht erreichbar sein, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Eine Kontaktaufnahme über E-Mail ist allerdings weiterhin möglich.

Von DNN