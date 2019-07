Radebeul

Mehr Räume soll Radebeuls Jugend im Weißen Haus bekommen. Der Träger des Jugendtreffs im Stadtteil Serkowitz, die Juco Soziale Arbeit gGmbH, und die Lößnitzstadt planen seit 2017 den Westflügel zu sanieren. Nun rückt das Vorhaben in greifbare Nähe, denn eine 50-prozentige Förderung winkt.

Seit Oktober 2005 dienen Kantine und Verwaltungsräume der einstigen LPG-Verwaltung als Jugendzentrum. Für den Jugendclub stehen bislang lediglich drei Räume des ehemaligen Speisesaalbereiches zur Verfügung. Barrierefrei zugänglich ist der Treff ebenfalls nicht. Kindern und Jugendlichen mit einer körperlichen Behinderung ist der Zugang ins Haus und damit zu den Veranstaltungen erheblich erschwert. Mitarbeiter des Weißen Hauses müssen sie mühsam die Stufen hochtragen.

Während der Clubbereich an seine räumlichen Kapazitätsgrenzen stößt, steht der Westflügel bis auf den Keller mit Werkstatt, Lager und Indoor-Skater-Anlage sowie Teile des Erdgeschosses mit Verwaltungsbüro und Tanzraum überwiegend leer. Das gesamte Obergeschoss ist ungenutzt.

Um diesen Zustand zu ändern, hegt die Juco folgenden Plan: Für einen barrierefreien Zugang vom Außenbereich zum Erdgeschoss ist der Einbau eines Hubliftes vorgesehen. Büro- und Sanitärräume sollen instandgesetzt und erweitert sowie ein zweiter Flucht- und Rettungsweg gebaut werden. Ein Billardzimmer und Clubräume für Musik kommen als neues Freizeitangebot für die Jugendlichen hinzu.

Im Obergeschoss soll im Ostteil unter anderem ein Tonstudio entstehen, und zwar mit einem Raum für Aufnahmen und mit einem zur Bearbeitung von Musik, Klangkreationen und kleinen Filmen. Schon jetzt proben im Weißen Haus mehrere Bands. Das Tonstudio soll den Jugendlichen ermöglichen, ihre Musik mithilfe der modernen Medienwelt einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Im Westteil des bislang ungenutzten Obergeschosses ist ein großer multifunktionaler Tagungsraum geplant. Dieser dient nicht nur Seminaren und Informationsveranstaltungen, sondern wird auch für kulturelle Veranstaltungen wie Kinoabende, Theateraufführungen, Diavorträge, Lesungen und musikalische Matineen zur Verfügung stehen.

Die Sanierung und der Umbau des Westflügels kostet über 860 000 Euro. Im Wirtschaftsplan der Juco für 2019 und 2020 ist das Vorhaben enthalten. Die Stadt Radebeul will sich mit fast 281 000 Euro an der Investition beteiligen, die Mittel stehen im Haushalt dafür bereit. Voraussetzung allerdings ist, dass die vom Kommunalen Sozialverband in Aussicht gestellten Fördermittel in Höhe von über 430 000 Euro fließen.

Die Auszahlung war an bestimmte Forderungen geknüpft. So hat der Stadtrat den Abschluss eines 30-jährigen Mietvertrags mit der Juco für das Weiße Haus beschlossen. Zudem tritt die Stadt zur Absicherung der Landesmittel in die Zweckbindungsfrist ein.

Von Silvio Kuhnert