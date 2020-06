Pirna

Tom Pauls ist zurück auf der Bühne. Nach knapp drei Monaten coronabedingter Zwangspause gab er am Mittwochabend seinen Einstand. Zunächst lief er sich im Biergarten des Restaurants Schiller-Garten am Blauen Wunder in Dresden warm.

Ab dem morgigen Freitag, 5. Juni, agiert der 61-Jährige dann wieder planmäßig in Pirna in seinem Tom-Pauls-Theater am Markt. Seit 11. März hat er dort allein 24 eigene Vorstellungen sausen lassen müssen. „Ich freue mich riesig, dass es jetzt wieder losgeht. Mir fällt ein Stein, mehr als ein Sandstein, vom Herzen.“

Trotz ausverkaufter Vorstellungen tritt Tom Pauls in seinem Theater allerdings bis auf weiteres nur vor einem halbleeren Saal auf, dafür aber soweit es geht, zweimal hintereinander. Unter den aktuellen Corona-Regeln muss jeder zweite Stuhl leer bleiben. Beim Eintritt und beim Ausgang ist Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Am Platz kann diese abgelegt werden.

Von DF