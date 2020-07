Mit fast 2 Promille im Blut hat ein 55-Jähriger im Oktober 2019 in Reichstädt (Dippoldiswalde) ein Ehepaar angefahren. Die Frau starb noch am Unfallort. Nun stand Matthias Z. vor Gericht – und konnte sich an nichts erinnern.

Am 13. Oktober 2019 fuhr Matthias Z. auf der Talstraße in Reichstädt bei Dippoldiswalde betrunken ein Ehepaar an. Die 57-jährige Frau starb noch an der Unfallstelle, ihr Mann überlebte schwer verletzt. Quelle: Foto: Marko Förster/Archiv