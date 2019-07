Pirna

Die Feuerwehr Pirna ist am Donnerstagmittag zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen worden: Ein Pferd war im Schlamm des Kiessees Birkwitz-Pratzschwitz eingesunken. Offenbar hatte sich der Wallach bei einem Ausritt erschrocken, weshalb er in Richtung des Sees lief und in einem Morastloch in Ufernähe stecken blieb.

Zwischenzeitlich stand der 14-jährige „Landor“ zur Hälfte im Wasser. Mit den Hinterläufen steckte das Pferd im Schlamm fest. Das Tier konnte sich selbst nicht mehr befreien und drohte, immer tiefer zu versinken. Eine anwesende Trainerin des Vereins Freizeitreiter Pratzschwitz e.V. wählte daraufhin den Notruf.

Die Feuerwehr rückte mit insgesamt 15 Kameraden von der Hauptwache und aus Pirna-Copitz an. Im Rahmen einer einstündigen Rettungsaktion gelang es den Einsatzkräften schließlich, „Landor“ aus der misslichen Lage zu befreien. Dem Pferd gehe es soweit gut, heißt es von der Feuerwehr.

Von mf