Tiefbau in Pirna ohne große Störung

Die Corona-Pandemie hat sich bislang nicht weiter störend auf die Straßen- und Kanalbauarbeiten der Stadt Pirna ausgewirkt. Die Tiefbauarbeiten verliefen in den verschiedenen Stadtteilen größtenteils nach Plan. „Ein größerer Verzug trat nirgends ein“, teilte Stadtsprecherin Jekaterina Nikitin mit.

So können beispielsweise die wesentlichen Bauarbeiten auf der Liebethaler Straße wie geplant bis Ende Juni fertiggestellt werden. Im Stadtteil Copitz lässt die Sandstein-Stadt zwischen der Basteistraße und dem Bahnübergang der Bahnstrecke Pirna– Sebnitz seit Herbst 2019 die Fahrbahn grundhaft ausbauen. Neben den Asphaltarbeiten inklusive der Erneuerung der Straßenbeleuchtung sind die Stadtwerke, die einen Schmutzwasserkanal neu bauen und die Trinkwasserleitung neu verlegen, und die Stromversorgung Pirna an dem Vorhaben beteiligt. Die Baukosten liegen bei rund 510 000 Euro.

„Die Instandsetzung der Brücke über den Bonnewitzer Bach im Stadtteil Jessen hat wie geplant Anfang März begonnen“, so Nikitin. Allerdings kommt es hier zu einer 14-tägigen Verzögerung bei der Fertigstellung, da unvorhersehbare Arbeiten an der Flügelwand der Brücke notwendig wurden. Daher ist der Liebethaler Grund erst Mitte Juni dieses Jahres wieder über die Straße im Weißeritztal erreichbar. Die Brücke über den Bonnewitzer Bach wird umfassend instand gesetzt und die Fahrbahn auf sechs Meter verbreitert. Rund 390 000 Euro investiert die Stadt.

Auch der Dorfplatz in Mockethal nimmt weiterhin Gestalt an. Der Bau hat leicht verzögert Mitte April begonnen. „Das geplante Bauende Anfang Dezember ist jedoch nicht in Gefahr“, verspricht Nikitin. Für 450 000 Euro lässt die Stadt den Dorfplatz aufhübschen, den Dorfteich sanieren, Stellplätze anordnen sowie eine Fläche für Verkaufswagen herrichten.

