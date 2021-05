Ticketverkauf für Festival „KulturAugust“ in Pirna beginnt

Pirna

Fast zehn Jahre gibt es das Tom Pauls Theater am Markt in Pirna. Die Kleinkunstbühne Q24 gleich um die Ecke an der Niederen Burgstraße wesentlich länger. Sie wurde 1999 in Eigeninitiative und als privates Unternehmen gegründet. Fast zehn Jahre sorgen die zwei Bühnen nun für ein kulturelles Angebot in der Sandsteinstadt.

Die Corona-Krise hat die beiden jetzt zusammengebracht. Wegen der ungewissen Theateröffnungen im mittlerweile zweiten Corona-Jahr machen die beiden Kulturstätten gemeinsame Sache und organisieren gemeinsam ein Sommer-Open-Air-Festival. Die Wiese am Altstädter Elbufer in Pirna ist der geplante Veranstaltungsort für den „KulturAugust“.

Insgesamt 17 Veranstaltungen stehen vom 5. bis 29. August 2021 auf dem Spielplan. Von Donnerstag bis Sonntag gibt es ein Programm für jeweils bis zu 300 Besucher. Für geplant acht Musikkonzerte wurden u.a. Bell Book & Candle, Die Zöllner, Stern Combo Meißen, Thomas Stelzer & Friends, Starfucker, Joe’s Company sowie die Johnny Cash Revivalband „The Cashbags“ gebucht.

Der Kartenvorverkauf beginnt am Dienstag, 4. Mai. Die Tickets kosten zwischen 24 und 26 Euro und sind über das Tom Pauls Theater Pirna (www.tom-pauls-theater-pirna.de) sowie die Kleinkunstbühne Q24 Pirna (www.q24pirna.de) zu haben.

Von DNN