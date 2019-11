Thomas Schubert wird neuer OB in Coswig

Coswig

Thomas Schubert wird neuer Oberbürgermeister in Coswig. Der parteilose 47-Jährige hat bei der Wahl am Sonntag 77,4 Prozent der Stimmen erhalten und damit einen deutlichen Wahlsieg errungen. Kontrahent David Steinmann von der AfD kam auf 22,6 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag mit 52,8 Prozent merklich höher als bei den letzten beiden OB-Wahlen in Coswig, bei denen sich jeweils der Ende des Jahres aus dem Amt scheidende Frank Neupold (parteilos) durchgesetzt hatte.

Er freue sich über das Wahlergebnis, auch in dieser Deutlichkeit, sagte Schubert, der seit 2007 bereits Bürgermeister im Rathaus und damit seit Jahren zweiter Mann in Coswig nach OB Neupold ist. Bei der Landtagswahl im Frühjahr hatte die AfD noch mit 32,6 Prozent der Stimmen einen höheren Stimmenanteil in Coswig erringen können. „Ich habe mir keine Illusionen gemacht, bei der OB-Wahl zu gewinnen“, sagte der 33-jährige Steinmann, der im Stadtrat seit der Kommunalwahl die AfD-Fraktion anführt. „Für mich ging es mit meiner Kandidatur vor allem darum, den Coswigern überhaupt eine Wahl zu ermöglichen“, sagte er. Insofern freue er sich auch über die vergleichsweise hohe Wahlbeteiligung.

In gewisser Hinsicht sei er erleichtert, nicht gewählt worden zu sein, sagte Steinmann in einer ersten Reaktion. „Ich bin froh, dass der Kelch, erster AfD-Oberbürgermeister in Sachsen zu sein, an mir vorübergegangen ist.“ Andernfalls hätte er sich einer „Front aus Landespolitik“ in Coswig gegenübergesehen, sagte er.

Auf dem kommunalpolitischen Parkett treffen Schubert und Steinmann bereits am Mittwoch wieder bei der nächsten Stadtratssitzung aufeinander. Er werde weiter einen normalen Umgang mit Steinmann pflegen, sagt Schubert. „Es geht ja nicht um uns, sondern darum, was das Beste für Coswig ist.“ Steinmann erwartet einen schwierigeren Umgang im Stadtrat, sobald Schubert offiziell in sein Amt eingeführt ist. „OB Neupold tritt dort vermittelnd auf, Schubert arbeitet stärker mit bekannten Stadtratsgrößen Hand in Hand“, kritisierte er. Er werde sich nun als AfD-Fraktionschef für mehr Transparenz in der Kommunalpolitik einsetzen, was auch eine zentrale Forderung seines OB-Wahlkampfs war.

Im Rathaus beginnt mit der Wahl Schuberts nun das Stühlerücken, wobei die genauen Auswirkungen noch unklar sind. So mochte der designierte OB am Sonntag noch nichts zum Zuschnitt seines Geschäftsbereichs sagen. „Darüber entscheidet der Stadtrat, weshalb dazu nun erst einmal Gespräche laufen müssen“, sagte er. Damit ist unklar, ob Schubert weiterhin Kämmerer bleibt – ein Amt, das er seit 19 Jahren im Rathaus ausfüllt und in dem er sich das Vertrauen vieler Coswiger erworben hat, zumal mit der Schuldenfreiheit des städtischen Kernhaushalts am Ende des Jahres ein Ziel erreicht wird, auf das Schubert lange hingearbeitet hat.

Selbst wenn die Verantwortlichen sich rasch auf eine neue Struktur verständigen können, wird es durch das Ausschreibungsprozedere eine Weile dauern, bis alle Posten adäquat besetzt sind. Zumal auch ein Nachfolger für Schubert im Bürgermeisteramt und damit ein neuer zweiter Mann im Rathaus gesucht wird. Dieser wird anders als der Oberbürgermeister vom Stadtrat gewählt.

Über diese Personalfragen wollte Schubert am Sonntag noch nicht sprechen. Stattdessen schiebt er anstehende Entscheidungen über Sachfragen in den Vordergrund. Das wichtigste sei es, als nächstes zusätzliche Kita-Plätze zu schaffen – so hatte er das vor der Wahl in einem DNN-Interview gesagt. „Sicher, es war eine Personalwahl und ich freue mich über das Ergebnis, aber jetzt stehen wichtige Aufgaben an“, sagte er. Vor dem OB-Amt habe er gar keinen Bammel. „Ich habe Frank Neupold in der Vergangenheit oft vertreten“, begründete er.

