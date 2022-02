Theater Meißen nutzt die Corona-Pause für den Umbau

Meißen

Improvisation und eine schnelle Anpassungsfähigkeit gehören zum Kerngeschäft in der Theaterbranche. Tugenden, an denen es dem Team um Ann-Kristin Böhme des Meißner Theaters auf jeden Fall nicht mangelt. Aktuell hat das Kulturhaus wegen der Corona-Auflagen geschlossen. Der Spielbetrieb ist bis Ende März eingestellt. Doch auch ohne Zuschauer ist es alles andere als still im Saal.

Die unfreiwillige Schließzeit nutzt das Theater, um neue Belüftungsanlagen einzubauen und das Gebäude sicherer vor Bränden zu machen. Außerdem geht es ab April auf große Open-Air-Schlössertour quer durch den Landkreis, um das theaterhungrige Publikum an der frischen Luft zu unterhalten.

„Sind Improvisieren mittlerweile gewohnt“

Meißens Bürgermeister Markus Renner machte sich am vergangenen Donnerstag ein Bild über die Fortschritte und lobte das Anpassungsvermögen der Theatertruppe. „Trotz widriger Bedingungen werden hier immer wieder kreative Lösungen gefunden, damit das Theater bei den Menschen nicht in Vergessenheit gerät“, sagte Markus Renner in Vorfreude auf das Sommerprogramm „Hin & Weg“. Trotz all der Planungsunsicherheit der letzten Monate bleibt Theaterchefin Kristin Böhme zuversichtlich: „Wir sind das Improvisieren mittlerweile gewohnt. Ab April machen wir uns gemeinsam mit unseren Gästen auf den Weg, um unserem Publikum in den Schlössern, den Gärten, Weinbergen, Schulen und natürlich auf den Straßen und Plätzen in und um Meißen zu begegnen.“ Die Besucher können sich also auf malerische Theater- und Konzertkulissen wie auf Schloss Scharfenberg oder Batzdorf einstellen. Außerdem dürfen sich die Meißner auf ein bunt gemixtes Sommerprogramm mit weiteren Konzerten, Aufführungen, Kinder- und Jugendspecials sowie besonderen Kulturprojekten freuen. Vom 12. bis 26. Juni ist die Theatergruppe bei den Meißner Burgfestspielen rund um die Albrechtsburg unterwegs.

Wasser und Notstrom für den Ernstfall

Während es für das Publikum also ab April fast wie gewohnt weitergeht mit dem Programm, sorgen die Bauleute schon seit Anfang Februar dafür, dass im Theater zum Jahresende wieder Indoor-Veranstaltungen stattfinden können. Über 50 Jahre hat ein Großteil der Haustechnik des im 15. Jahrhundert erbauten Gebäudes mittlerweile auf dem Buckel. Für die Handwerker gibt es auf der Baustelle reichlich zu tun. So soll zum einen die Sicherheit des Theaters mit Entrauchungsanlagen, Brandmeldern und Sicherheitsbeleuchtung auf den modernsten Stand gebracht werden. Das Gebäude, das im 19. Jahrhundert in ein Theaterhaus umgebaut wurde, wird außerdem um fehlende Brandschutztüren ergänzt. Bühne, Vorhang und Hinterbühne erhalten eine neue Sprühflutanlage inklusive dazugehörigem Vorratsbehälter für das Löschwasser. Selbst im Falle eines Stromausfalls können die neuen Sprüh- und Entrauchungsanlagen über eine ebenfalls installierte Notstromanlage betrieben werden.

Frische Luft und warme Füße im Saal

Auch der Besuch für die Gäste soll dank moderner Heiz- und Belüftungsanlagen angenehmer werden: Für besseres Klima im Zuschauerraum sorgt ein System mit sogenannter adiabater Abluftbefeuchtung, das warme Außenluft mittels Verdunstung abkühlt. Ein anspruchsvolles Vorhaben, denn für den Einbau der neuen Raumlufttechnik muss die Dachhaut an der Ostseite des Theaters geöffnet werden. Eine Fußbodenheizung unter den Stühlen soll zudem angenehme Wärme an kalten Tagen bieten.

Ab Dezember wieder Spielbetrieb

Um die 2,6 Millionen Euro investiert die Stadt nach eigenen Angaben in die Rundumerneuerung des Theaters. Unterstützt wird sie dabei durch die „Sächsische Aufbaubank“ im Fördergebiet „Historische Altstadt“ über das Bund-Länder-Programm „Städtebaulicher Denkmalschutz“. Wenn alles nach Plan läuft, soll die Sanierung im November abgeschlossen sein, damit es im Dezember mit dem Spielbetrieb wieder losgehen kann.

Für das über die Stadtgrenzen hinaus bekannte Theater in der Porzellanstadt war es kein leichtes Jahrzehnt. Die Sanierung Anfang der 2010er-Jahre wurde durch das Hochwasser 2013 ausgebremst, da die Hochwasserschäden erst einmal beseitigt werden mussten. 2016 und 2017 stand schließlich die Neugestaltung des Theaterplatzes auf dem Plan. Nach einem kurzen Durchatmen machte Anfang 2020 dann die beginnende Pandemie für mittlerweile zwei Jahre fast gänzlich einen Strich durch den Spielbetrieb des Gastspielhauses.

Von Tim Krause