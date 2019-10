Teichwirtschaft rechnet mit einem guten Karpfenjahr

Moritzburg

„Wir rechnen mit rund 180 Tonnen Karpfen“, sagt Henry Lindner, Geschäftsführer der Teichwirtschaft Moritzburg, erleichtert. Damit wird die Ernte 2019 deutlich besser als im vorigen Jahr ausfallen. Durch Hitze und Trockenheit musste der Teichwirt im Sommer 2018 das Füttern einstellen, damit die Fische nicht zu viel Sauerstoff verbrauchen. Dadurch brachten sie jedoch weniger Gewicht auf die Waage, so dass die Erntebilanz um rund 50 Tonnen geringer ausfiel. Dieses Jahr ist es jedoch anders.

Kormorane klauen junge Fische

„Auch wenn die Teiche aufgrund des Wasserdefizits aus dem Vorjahr nicht ganz voll waren, konnten wir den Sommer hindurch füttern. Die Fische haben ordentlich gefressen“, berichtet Lindner. Die Setzfische wogen reichlich 330 Gramm. Ein Gewichtzuwachs um das fast Sechsfache weisen die bereits geernteten Karpfen im Schnitt auf.

24 Teiche bewirtschaftet Lindner mit seiner Mannschaft rund um Moritzburg. Acht haben sie bereits abgefischt. „Beim Mittelteich hatten wir 35 Tonnen erwartet und sind bei 33 angekommen. Das ist ein ordentlicher Ertrag“, so Lindner. Dagegen gab es im Niederen Großteich einen Verlust von rund 100.000 Fischen oder 50 Prozent. Hier haben Kormorane zugeschlagen und vor allem im Frühjahr viele junge Setzfische gefressen. Auch in anderen Teichen sei mit Fressverlusten durch die schwarzgefiederten Vögel zu rechnen. „Aber bei weitem nicht in der Größenordnung wie beim Niederen Großteich“, berichtet Lindner.

Den Höhepunkt der Fischernte bildet wieder das Fisch- und Herbstfest. Am Wochenende, 26. und 27. Oktober 2019, steht das Abfischen des Schlossteiches an. An beiden Tagen jeweils um 9, 11, 13 und 15 Uhr werfen die Teichwirte ihre Netze aus und holen sie beim Schaufischen – moderiert von Henry Lindner und dem Schauspieler Alf Mahlo – wieder ein.

30.000 Besucher zum Fisch- und Waldfest

Der Bereich vom Besucherparkplatz von Schloss Moritzburg entlang der Meißner und Kalkreuther Straße bis zum Areal des Fichzuges wird zur Feiermeile. Händler und Handwerker bieten ihre Waren an. Zu den Höhepunkten im Festzelt gehören der Bierfassanstich am Sonnabend um 14 Uhr sowie die Fischversteigerung an beiden Festtagen jeweils um 15.30 Uhr. Der Erlös geht auch in diesem Jahr an das Albert-Schweitzer-Kinderdorf in Steinbach.

Für Kinder und Familien wird Märchenhaftes auf der Schlossterrasse geboten. Ein Highlight für sie ist der Lampionumzug am Sonnabend (Beginn 18 Uhr im Rüdenhof, Käthe-Kollwitz-Haus). Er endet mit einem Barockfeuerwerk im Schlosspark. Auf dem Waldfestgelände gibt es unter anderem Pilzberatung, Motorsägenschnitzen und Schmiedekunst. Im vergangenen Jahr waren rund 30.000 Besucher zum Fisch- und Waldfest gekommen.

Von Silvio Kuhnert