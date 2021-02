Meißen

Beim Tarifstreit im Kabelwerk Meißen ist eine Einigung in Sicht: Anfang der Woche hat das Unternehmen, während der letzten Vorbereitungen des angekündigten Streiks, Verhandlungsbereitschaft signalisiert. Am Donnerstag trafen sich dann die Konfliktparteien zu Verhandlungen in Stuttgart. Das Kabelwerk Meißen ist ein Tochterunternehmen der Helukabel GmbH, dessen Firmensitz in Baden-Württemberg ist. Dort einigten sich IG Metall Riesa und die Unternehmensleitung des Meißener Kabelwerks darauf, in gebotener Eile einen neuen Haustarifvertrag zu schließen, teilte die IG Metall Riesa am Freitag mit. Für die Zeit der Verhandlung sagte die Gewerkschaft zu, von weiteren Arbeitskampfmaßnahmen abzusehen.

Erster Schritt zur Annäherung

Eine Woche zuvor drohte dem Werk noch ein unbefristeter Streik, für den die Mitarbeiter in einer Urabstimmung votierten. Bis ein Tarifvertrag zustande kommt und als Überbrückung erhalten die Beschäftigten für den Monat Februar eine Einmalzahlung in Höhe von 75 Euro. „Diese Vereinbarung ist ein erster Schritt zum Abschluss des geforderten Haustarifvertrages und zeigt, dass das Unternehmen endlich Verantwortung für die berechtigten Forderungen der IG Metall-Mitglieder übernimmt“, sagt Willi Eisele, erster Bevollmächtigter der IG Metall Riesa.

Für alle Fälle bleibt das Streiklokal beim Werk bestehen. „Sollte es jetzt noch eine Rolle rückwärts seitens des Arbeitgebers geben, sind wir sofort im Erzwingungsstreik“, kündigte Eisele an. In den letzten Wochen gab es sieben Warnstreiks. Außerdem übten Gewerkschaft und Beschäftigte mit einer Plakat-Aktion und einem Autokorso Druck auf das Unternehmen aus. Wenn die Verhandlungen nun zu einem positiven Ergebnis führen, müssen die Gewerkschaftsmitglieder dieses in einer Abstimmung bestätigen, um den Streik zu beenden. In dem Kabelwerk Meißen arbeiten rund 130 Mitarbeiter. Seit Wochen kämpfen Gewerkschaftsmitglieder für eine Rückkehr zu einem Tarifvertrag. Dieser wurde 2017 gekündigt.

