Radebeul

Nach der erfolgreichen Premiere im vorigen Jahr setzen Schloss Wackerbarth und die Landesbühnen Sachsen die Reihe „ Ballett am Weinberg“ fort. Ab 28. August 2019 präsentiert an insgesamt fünf Tagen die Tanzcompagnie des Theaters große Gefühle und tragische Geschichten vor der Kulisse des Barockschlosses. Zum Abschluss steht an einem Abend zudem mit „ Willis Rumpelkammer“ eine musikalische Comedy auf dem Programm.

Mit zwei Vorstellungen am 28. und 29. August 2019 macht die Tanzinszenierung „Gräfin Cosel“ den Anfang. „Das Stück braucht eine andere Bühne“, sagt Choreograph Carlos Matos. Daher holt er es aus dem Theater raus und bringt es vor Schloss Wackerbarth auf eine Freiluftbühne. Gemeinsam mit Wencke Kriemer de Matos erzählt er darin die tragische Liebesgeschichte zwischen August des Starken zu seiner Mätresse von der ersten Begegnung über glückliche Jahre am Dresdner Hof bis hin zur fast 50 Jahre andauernden Verbannung und Gefangenschaft der Gräfin Cosel auf Burg Stolpen. Die Tänzer bewegen sich zu Musik von Antonio Vivaldi, Giovanni Paisiello sowie Komponisten der Gegenwart.

Am 1. September um 16 Uhr erklingen auf Schloss Wackerbarth die bekannten Melodien aus dem Ballett „Schwanensee“ von Tschaikowski. In ihrer Inszenierung konzentriert sich Choreographin Wencke Kriemer de Matos auf die Hauptfiguren des Märchens. Anders als in Tschaikowskis Originalballett geht die Geschichte rund um Prinz Siegfried, der Prinzessin Odette erlösen möchte, welche vom Zauberer Rotbart in einen weißen Schwan verwandelt wurde, gut aus. Das Tanztheater für die gesamte Familie ist für Kinder ab fünf Jahren geeignet.

Die Aufführungen am 5. und 7. September 2019 stehen ganz im Zeichen des Boléros. Für diese Inszenierung hat Carlos Matos zwei international namhafte Choreographen – Igor Kirov aus Mazedonien (Künstlerischer Leiter und Chefchoreograph des Kroatischen Nationalballetts in Split) sowie Michele Merola aus Italien (Künstlerischer Leiter und Chefchoreograph der MM Contemporary Dance Company) ins Boot geholt, um gemeinsam einen Tanzabend zu musikalischen Werken von Maurice Ravel zu gestalten. Am 8. September 2019 kommen Liebhaber des Film-Schlagers in „ Willis Rumpelkammer“ auf ihre Kosten.

Karten sind im Vorverkauf bei den Landesbühnen Sachsen sowie auf Schloss Wackerbarth erhältlich.

Von Silvio Kuhnert