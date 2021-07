Radebeul

Tanzen, Sprayen und Yoga-Übungen in Ost – Skateboarden, Live-Acts lauschen, Dance-Battles mitverfolgen und Jammen in West: Am Sonnabend, 31. Juli, ist Radebeul Schauplatz der „TanzArt.Radebeul – #3 Bring It Back Jam“. Die Veranstaltung zählt zu den Höhepunkten des diesjährigen Kultursommers in der Lößnitzstadt.

Das Festival findet dezentral an zwei Orten statt: Am Kultur-Bahnhof in Radebeul-Ost und am Weißen Haus an der Kötzschenbrodaer Str. 60. Der Act des Tages ist die renommierte Breaking Crew The Saxonz aus Dresden, die dreifacher Deutscher Meister sind. Nach Meißen und Torgau zeigt die Gruppe nun auch in Radebeul ihr Können. Derzeit touren The Saxonz unter dem Motto „Bring It Back Jam“ entlang der Elbe bis in die Sächsische Schweiz.

Sprayen, Skaten und frische Beats zum Mittanzen

Daneben locken Workshops zu Graffiti, Breakdance und Skating, aber auch Breaking Battles und frische Beats zum Mittanzen. The Saxonz erscheinen in Begleitung der belgischen Breakdance-Gruppe Style Invaders. Außerdem zeigt Flatland-BMX-Fahrer Dustyn Alt aus Leipzig seine tänzerischen Fähigkeiten auf dem Zweirad. Neben Breakdance führt das Tanzstudio MuNo ein Medley aus verschiedenen Tanzstilen auf.

Das Festival beginnt am Sonnabend um 11 Uhr am Kultur-Bahnhof in Radebeul-Ost mit einem Breaking- & Graffiti-Workshop. Ab 13 Uhr geht es mit einer einstündigen Yoga-Session weiter. Nach dem Einsatz der Tanzschule MuNo treten um 14.30 Uhr auch schon die Tänzer von The Saxonz auf die Bühne und eröffnen die Dance-Battles. Den Abend ausklingen lässt DJ Kid Cut aus Hamburg mit einem Set, das bis 20.30 Uhr dauert.

Auch am Weißen Haus in Radebeul-West startet das Festival um 11 Uhr: Los geht es mit einem Skateboard-Workshop. Zum Abschluss des Festivals bespielt DJ Access Gäste mit einem Live-Set bis 23 Uhr.

Info: am 31. Juli, Eintritt frei, mehr unter radebeul.de

Von SL