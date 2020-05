Radebeuler Tafel: Lebensmittel auch für Kurzarbeiter

Radebeul

Auch in der Coronakrise konnten die Ausgaben der Tafel Radebeul ohne Pause stattfinden. Laut Simone Koban, Vertreterin der Friedenskirchgemeinde im Tafel Radebeul e.V., geben die Discounter und Märkte in Radebeul ein vielfältiges Angebot an Lebensmitteln an die Tafel ab. Dies sei eine gute Grundlage für die Ausgaben am Mittwoch, 12 bis 13.30 Uhr, im Lutherhaus der Friedenskirche in Radebeul-West und am Freitag, 15 bis 16 Uhr, im neuen Gemeindehaus der Lutherkirche in Radebeul-Ost.

Zusätzlich zu den bisher Berechtigten möchte die Radebeuler Tafel aufgrund der aktuellen Situation jetzt auch Menschen unterstützen, die durch den Bezug von Kurzarbeitergeld in finanzielle Engpässe geraten sind und weniger Einkommen haben. In diesem Fall werden keine Einkommensnachweise verlangt, vertrauten die Mitarbeiter auf die Ehrlichkeit der Besucher.

Pro Ausgabe und Haushalt ist ein Kostenbeitrag von fünf Euro zu zahlen. Entsprechend der vorhandenen Lebensmittel werden Obst, Gemüse, Brot und Backwaren, Milchprodukte, Wurstwaren und Tiefkühlprodukte ausgegeben.

Sollten Personen aufgrund von gesundheitlichen Einschränkungen, Krankheit, Quarantäne oder, weil sie zur Risikogruppe gehören, nicht zur Ausgabe kommen können, können sie sich bei Simone Koban unter der Nummer 0157/ 757 58 09 25 melden. So organisiert dann eine Hauslieferung an den Tagen der Ausgaben.

Von Birgit Andert