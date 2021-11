Radebeul

Die Stadt Radebeul erfasst noch immer die Schäden durch den Sturm „Ignatz“ vom 21. und 22. Oktober. Auf Anfrage hieß es aus dem Rathaus, die Gesamtkosten der Sturmschäden könnten bislang noch nicht beziffert werden. An diesem Montag war nach Auskunft der Feuerwehr nur noch die Durchfahrt im Kroatengrund gesperrt, teilte die Pressestelle der Stadtverwaltung mit. Probleme gibt es auch noch auf dem Wanderweg im Zuge der Barkengasse auf der Wettinhöhe. Dort sind zwei mächtige Bäume auf den schmalen Weg gefallen, der von Ausflüglern und Winzern zu den Weinbergen genutzt wird. Dieser Weg führt auch zu einem Gartengrundstück. Die Stadt sei dort nicht zuständig, heißt es. „Der Eigentümer ist informiert und muss sich um die Beräumung kümmern.“ Wann das passieren soll, sei der Stadt aber noch nicht bekannt. Am vergangenen Wochenende hatten sich Wanderer bereits Trampelpfade durch den Wald um die Bäume herum angelegt.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schäden, die umgefallene Bäume oder abgerissene Äste in Radebeuler Kitas und Schulen verursacht haben, seien inzwischen alle behoben. Noch nicht aufgeschlüsselt seien die Sturmschäden an kommunalem und privatem Eigentum in der Stadt. Es seien unter anderem Zäune, Geländer und Beleuchtungen beschädigt worden.

Von Lars Müller