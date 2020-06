Pirna

Am vergangenen Sonnabend waren zahlreiche Haushalte in Pirna ohne Strom. Zwischen 18 und 19 Uhr traf dies über 5600 Haushalte in den Stadtteilen Copitz, Posta, Obervogelgesang, Krietzschwitz, in Teilen der Altstadt sowie am Sonnenstein. Der Bereitschaftsdienst der Enso und die Stadtwerke Pirna ermittelten das Umspannwerk Pirna Copitz als Störfaktor. Die Störung wurde durch einen Blitzeinschlag im 110kV Netz der Enso ausgelöst.

Von lml