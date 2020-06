Streitfall Bernig: Dresdner Autor Uwe Kolbe kritisiert deutschen PEN

Radebeul

Nach der Wahl von Jörg Bernig zum Kulturamtsleiter in Radebeul hatte Regula Venske, Präsidentin des PEN-Zentrums Deutschland, dem Schriftsteller nahegelegt, seine Mitgliedschaft in dieser Vereinigung zu überdenken. Das hat nun der in Dresden lebende Dichter Uwe Kolbe kritisiert.

In einem Schreiben an den internationalen Zweig des PEN bezweifelte er, ob diese Erklärung vereinbar sei mit der Charta der internationalen Autorenvereinigung. Diese vertrete unter anderem den Grundsatz ungehinderten Gedankenaustausches und fordere, jeder Unterdrückung freier Meinungsäußerung entgegenzutreten.

Politischer Gegenwind für Bernig

Seit 2015 habe Bernig die Migrationspolitik der Bundesregierung kritisiert. Dieser bewerte das Thema Nation aus einer sehr konservativen Position heraus und äußere sich dazu in bekannten rechtsorientierten Publikationen. „Ich teile Bernigs Meinungen nicht“, erklärte Uwe Kolbe, der 2017 Dresdens Stadtschreiber war. „Dennoch kann ich keinen Grund dafür erkennen, ihm seinen Austritt aus dem PEN nahezulegen.“ Wenn der deutsche PEN Bernigs Ansichten nicht teile, warum diskutiere er dann nicht mit ihm darüber?, fragt er.

Dass Bernig in Radebeul politischen Gegenwind bekomme, sei verständlich, sagte Uwe Kolbe den DNN. „Doch der deutsche PEN schießt über das Ziel hinaus.“ Er betrachte ihn als Vereinigung, die sich nicht ideologisch festlege. Daher sei es nicht notwendig gewesen, dass er sich in dieser Weise zu einem Mitglied positioniere.

In der Vergangenheit habe der PEN ein breites Meinungsspektrum ausgehalten, das auch sehr konservative Ansichten einschließe. Er verstehe ihn auch als Podium. „Solche Orte offenen politischen Meinungsstreits sind leider sehr rar“, so Uwe Kolbe.

Gegen Verfolgung, Unterdrückung, Inhaftierung, Ermordung und Zensur

Regula Venske hatte den PEN-Appell an Bernig damit begründet, dass Äußerungen zu Migration und Migranten, wie sie aus dem Umkreis der „Neuen Rechten“ kämen, mit den Positionen des PEN nicht kompatibel seien.

Jennifer Clement ( Mexiko), Präsidentin des internationalen PEN, antwortete Uwe Kolbe, der Vorstand des deutschen Zweigs habe Jörg Bernig weder zum Austritt aufgefordert noch seinen Ausschluss erwogen. Man habe ihn lediglich gebeten, seine Ansichten zu überdenken und eine konstruktive Debatte darüber begrüßt. Jennifer Clement erinnerte an einen weiteren Grundsatz der PEN-Charta, demzufolge Mitglieder sich für gegenseitige Achtung der Nationen, das Ideal einer in Frieden und Gleichberechtigung zusammenlebenden Menschheit und gegen Hass einsetzen sollen.

Jörg Bernig gehört dem deutschen Zweig des 1921 gegründeten internationalen Autorenverbandes seit 2005 an. Der PEN setzt sich weltweit gegen Verfolgung, Unterdrückung, Inhaftierung, Ermordung und Zensur von Schriftstellern und Publizisten ein.

Von Tomas Gärtner