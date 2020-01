Klaus Werners Buch „Meißen und die Literatur“ spannt einen Bogen vom Mittelalter bis zum Ausgang des 19. Jahrhunderts. Der Literaturwissenschaftler liefert einen interessanten, allerdings nicht gerade einfach zu lesenden Abriss, in dem er am Beispiel von gut 50 Dichtern, Gelehrten und schreibenden Malern den Anteil Meißens an der deutschen Literatur- und Ideengeschichte bilanziert.