Radeberg

Das immerhin hat Ruth Zacharias noch erlebt: seit 2017 ist Taubblindheit, von der in der Bundesrepublik Schätzungen zufolge zwischen 4000 und 9000 Menschen betroffen sind, als eigenständige Behinderung anerkannt. Dafür hat sie jahrelang gekämpft. Wenn es um andere ging, gab sie keine Ruhe. Sich selbst hat sie nie wichtig genommen.

Am 24. Oktober ist die evangelische Pastorin, jahrzehntelang, bis 2015, Leiterin des Taubblindendienstes der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), im „Storchennest“ in Radeberg mit 81 Jahren gestorben, wie die Einrichtung mitteilte.

Als Zehnjährige verliert sie ihre Sehkraft

Geboren 1940 auf einem Bauernhof in Mölschow auf der Insel Usedom, verliert sie als Zehnjährige das Augenlicht. Dolmetscherin hätte die sprachbegabte junge Frau werden können. Sie entscheidet sich aber, nach guten Erfahrungen in der Jungen Gemeinde, für ein christliches Leben im kirchlichen Dienst. Die ausgebildete Gemeindehelferin und Katechetin lernt in der Evangelischen Bücherei und Druckerei für Blinde in Wernigerode Schriftsetzerin und Korrektorin für Punktschrift.

Der Leiter des Christlichen Blindendienstes indes erkennt ihre Begabung zum Dienst am Menschen. 1962 fragt er, ob sie die Seelsorge für Taubblinde, die damals ein Schattendasein führen, übernehmen könne. Ruth Zacharias ist unsicher, ob sie sich das zutrauen kann. Dass sie sich aber mit ihren Zweifeln Gott anvertrauen und von dort die nötige Stärke geschenkt bekommen kann, wird ihr zur prägenden Lebenserfahrung.

Ab 1989 im Storchennest Radeberg

Sie fährt durch die Republik, besucht Taubblinde, lehrt sie das Lorm-Alphabet. Das sind Zeichen, die man mit den Fingern einem andern in die Handfläche tastet. So können Taubblinde zum ersten Mal kommunizieren. 1970 studiert sie evangelische Theologie am Paulinum in Berlin – als einzige Frau und erste Blinde.

Als sie 1989 in Radeberg das „Storchennest“ übernimmt, ein ehemaliges Entbindungsheim, ist es ein heruntergekommener Gebäudekomplex. Unter ihrer Leitung wird ein modernes Zentrum für Taubblinde und Hörsehgeschädigte daraus. In dessen Mitte entsteht ein Botanischer Blindengarten mit mehr als 700 Pflanzenarten – bestimmt zum Riechen und Ertasten. Für den prägt sie den Leitspruch: „Duft ist Farbe“.

2008 wagt sie als erste, Taubblinde aus dem Heim ins Ambulant Betreute Wohnen zu bringen. Das macht bundesweit Schule. Sie hat offen über Momente völliger Hilflosigkeit und Panik gesprochen. Eine selbstgewisse „Macherin“ ist sie nie gewesen. Aber eine, die mit zäher Beharrlichkeit scheinbar Unmögliches möglich machte.

Was sie, wie sie betonte, ohne den Glauben nicht geschafft hätte. Nicht die eigene Kraft sei das Geheimnis ihres Lebens gewesen, hat sie in einem ihrer Erinnerungsbücher geschrieben, „sondern eine immer währende Abhängigkeit von dem, was Gott durch alle Schwachheit hindurch möglich werden ließ“. Begraben liegt sie auf dem Friedhof in Radeberg (Friedhofstr.).

Von Tomas Gärtner