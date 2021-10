Glashütte

Sven Gleißberg (parteilos) wird die Geschicke in der Glashütter Kommunalpolitik in den nächsten sieben Jahren lenken. Am Sonntagabend hatte sich der von der CDU unterstützte Kandidat mit 57,5 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen in der Stichwahl gegen seinen Widersacher Tilo Bretschneider von der AfD durchgesetzt. Bretschneider (55), ein Kfz-Meister aus Glashütte, der für die AfD im Gemeinde- und im Kreistag sitzt, bekam 42,5 Prozent der Stimmen.

Ziel: Einwohnerrückgang stoppen

Der 38-jährige Gleißberg aus dem zu Glashütte gehörenden Schlottwitz ist Banker und arbeitet seit 21 Jahren in verschiedenen Funktionen bei der Ostsächsischen Sparkasse Dresden, zuletzt als Personalratsvorstand und als Mitglied im Verwaltungsrat. Gleißberg möchte als Bürgermeister den Einwohnerrückgang stoppen und die Stadt mit neuen Angeboten attraktiver machen.

Newsletter Kompakt Die wichtigsten Nachrichten und Meldungen des Tages aus Dresden – täglich gegen 17 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Fehlende Rückendeckung für Amtsvorgänger

Die Stichwahl war notwendig geworden, weil es im ersten Wahlgang am 26. September keine Entscheidung gegeben hatte. Damals erhielt Sven Gleißberg 44,8 Prozent der abgegebenen Stimmen. AfD-Mann Tilo Bretschneider bekam 31,4 Prozent, Steffen Barthel (Freie Wähler) kam auf 23,8 Prozent. Barthel (Freie Wählergemeinschaft) hatte aus gesundheitlichen und persönlichen Gründen seine Kandidatur schließlich zurückgezogen. Zuvor war im Sommer Amtsinhaber Markus Dreßler (CDU) als Beigeordneter ins Pirnaer Rathaus gewechselt. Dreßler war seit Juli 2008 Stadtchef in der Uhrenstadt, hatte jedoch zum Schluss im Stadtrat der Kleinstadt zusehends an Rückendeckung verloren.

Wahlbeteiligung gesunken

Insgesamt waren am Sonntag gut 5500 Wähler aufgerufen, ein neues Stadtoberhaupt zu wählen. Die Wahlbeteiligung bei der Stichwahl lag laut Gemeindewahlausschuss diesmal bei 62,6 Prozent, während noch vor drei Wochen 81 Prozent der Wahlberechtigten mitstimmten.

Von Daniel Förster