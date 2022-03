Stele „100“ erreicht Endstation in Freital-Wurgwitz

Freital

Die stählerne „100“ hat in Freital im Stadtteil Wurgwitz ihre Endstation erreicht. Seit 2019 stand die 880 Kilogramm schwere und über zwei Meter hohe Stele in 15 Stadtteilen an prominenten Orten, um auf das 100-jährige Stadtjubiläum Freitals aufmerksam zu machen. Seit Anfang März befindet sie sich nun an der Kreuzung Kesselsdorfer/Pesterwitzer Straße, teilt die Stadt mit. Der Karnevalsclub Wurgwitz hat die „100“ am Aschermittwoch im Beisein des Oberbürgermeisters Uwe Rumberg und Ortsvorsteherin Jutta Ebert begrüßt. Sie entstand im Metallbaubetrieb Walther aus Possendorf nach den Vorlagen der Stadt Freital. Unterstützung fand das Projekt vom Ingenieurbüro Klingauf sowie den Freitaler Stadtwerken.

Von DNN