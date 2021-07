Statt Festtage: Radebeuler Karl-May-Wochenende am 10. und 11. Juli

Radebeul

Eigentlich feiern die Radebeuler Karl-May-Festtage in diesem Jahr ihr 30. Jubiläum. Doch der runde Geburtstag rückt ins nächstes Jahr, da die Festtage 2020 ausfielen. „Ich freue mich, dass wir dieses Jahr eine Alternative gefunden haben“, verkündet der Geschäftsführer vom Karl-May-Museum, Volkmar Kunze. Am 10. und 11. Juli wird in Radebeul ein Karl-May-Wochenende gefeiert. Der Titel der Veranstaltung „Karl May – Abseits des Pfades“. Freunde der Abenteuerromane ahnen, dass sich der Name an Mays Reiseerzählung „Auf fremden Pfaden“ orientiert. Am Mittwoch haben die Veranstalter das finale Programm im großen Tipi des Museums präsentiert.

Dezentrales Konzept

„Wir sind in bewegten – manch einer sagt verrückten – Zeiten“, meint Oberbürgermeister Bert Wendsche (parteilos). Nachdem die Festtage im vergangenen Jahr coronabedingt abgesagt wurden, stand für Organisatoren und Stadtverwaltung eine zentrale Frage im Raum: Soll die Tradition der Karl-May-Festtage länger unterbrochen werden? Für 2021 wurde das Event zunächst vom traditionellen Termin im Mai in den Sommer verschoben und dann in ein dezentrales Konzept verwandelt. „Wir haben geplant ohne zu wissen, wie die Pandemie-Lage an dem Wochenende sein wird“, erläutert Radebeuls Kulturamtsleiterin Gabriele Lorenz. Erst seit rund acht Monaten ist sie im Amt. Sie bewundere, wie es der Stadt im vergangenen Sommer gelungen sei, trotz Pandemie die „Radebeuler LebensArt“ auf die Beine zu stellen. Ähnlich wie damals, soll auch das Karl-May-Wochenende ausgerichtet werden: Veranstaltungen finden parallel an verschiedenen Orten statt.

Riskant wird es in der „Wahnsdorfer Prärie“ auf der Wiese am Pfeifferweg. Dort werden, neben der Kultband „Fünf Patronenhülsen“, die Schurken Big Eddy und Locci ihr Unwesen treiben. „Mit allem drum und dran: Klopperei, Schießerei und am Ende geht‘s wie immer ums Gold“, erklärt Halunke Locci. Gespielt wird er von Franz Wolfgang Lasch, der schon seit über 20 Jahren bei den Festtagen mitwirkt. Zudem gibt es waghalsige Stunts zu Pferd bei der Apache Live-Show.

Ganove Looci (Franz Lasch) wird in Wahnsdorf sein Unwesen treiben. Während Mays Alter Ego Kara Ben Nemsi (Roland Wichmann) Besucher im Karl-May-Hain von seinen Abenteuern berichtet. Quelle: Sören Hinze

Wesentlich ruhiger wird es hingegen auf den Streuobstwiesen am Elberadweg in Altkötzschenbroda: Märchen und Geschichten entführen die Besucher in eine Welt wie aus Tausendundeiner Nacht. Dazu gibt es auf der Obstwiesen-Oase orientalische Klänge und Tänze.

Ähnlich wird auch der Karl-May-Hain gegenüber vom Museum bespielt. Dort begrüßen der Schriftsteller und seine Romanfigur Kara Ben Nemsi persönliche ihre Gäste. Zu Karl Mays Lebzeiten hatten er und seine Frau gegenüber ihrer Villa auf dem heutigen Hain eine Obst-Datsche, offenbart Robin Leipold. „Früher haben sie dort im Sommer ein Orientzelt aufgestellt, Geschichten erzählt und ethnografische Gegenstände gezeigt“, erläutert der wissenschaftliche Museumsdirektor. Diese Tradition und das „alte Orientzelt“ sollen nun wieder aufleben.

Die echten Indianer fehlen dieses Jahr

Auf der anderen Straßenseite im Museumsareal wird ein vielfältiges Angebot geboten. In der Villa Shatterhand wird es einen Antiquariatsmarkt geben, bei dem May-Freunde „die ein oder andere Rarität aus dem Archiv kaufen können“, sagt Leipold. „Leider besuchen uns in diesem Jahr keine echten Indianer im Tipi-Zelt“, bedauert er. Stattdessen werden dort deutsche Indianistik-Vereine Besucher mit Erzählungen, Tänzen, Gesängen und einer großen Abendshow empfangen. Vom Museum aus starten auch Stadttouren zu den Spuren von Karl May durch Radebeul. Außerdem gibt es eine Exklusiv-Führung mit Old Shatterhand zum Grab des „Maysters“ auf dem Friedhof Radebeul-Ost. Weitere Standorte sind der Bahnsteig vom Santa-Fe-Express am Kultur-Bahnhof und die „Golden Nugget Ranch“ an der Haltestelle Lößnitzgrund. Der Eintritt zu allen Orten und auch ins Museum ist am Wochenende frei.

Mit wie vielen Besuchern zu rechnen ist, können die Veranstalter nur schätzen. Man werde ganz sicher an allen Stationen unter der zulässigen Grenze von 1000 Personen bleiben. Für so viele Leute gäbe es ohnehin an den einzelnen Orten nicht genug Platz und man möchte den Überblick behalten. Es sei spannend, welche Hoffnung und Dynamik sich durch eine Öffnung nach einem Lockdown entwickele, findet Bert Wendsche. „Der Zuspruch ist enorm hoch“, sagt Robin Leipold. Helmut Raeder, der künstlerische Leiter der Veranstaltung, hofft trotz der Umstände auf Enthusiasten in Radebeul: „Bitte bereichert die Stadt, zieht euch eure tollen Kleider an und flaniert zu den fünf Veranstaltungsorten.“

