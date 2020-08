Start der Weinlese: Radebeuler Winzer rechnen mit Ertragsrückgang

Radebeul

Mit kritischem Blick prüft Stefanie Weichelt die grünen Trauben. Dann setzt die angehende Winzerin das Messer an und schneidet die Reben vom Weinstock. Es sind die ersten Trauben, die sie in diesem Jahr auf Schloss Wackerbarth erntet. Am Montag ist auf dem Staatsweingut die Weinlese angelaufen.

Eine Woche später als im letzten Jahr, aber immer noch eine Woche früher als im langjährigen Mittel, haben die Radebeuler Winzer mit der Ernte begonnen. Traditionell liest das 40-köpfige Team zunächst „Solaris“, eine frühreife Rebsorte, die sich besonders für Federweißen eignet. Ab Mitte September sind dann die Traubensorten Goldriesling und Frühburgunder an der Reihe.

Herausforderndes Jahr für die Winzer

Das Jahr 2020 war kein leichtes für die sächsischen Weingüter. Auch die Betreiber des Erlebnisweinguts Schloss Wackerbarth standen vor einer doppelten Herausforderung: Zum einen brachte die Corona-Krise erhebliche wirtschaftliche Einbuße mit sich. Mindestens 25 Prozent der Jahresumsätze fehlen laut Angaben des Weinguts, weil insbesondere zwischen März und Juni kaum Gäste zu verzeichnen waren.

Darüber hinaus mussten die Winzer gegen zahlreiche Witterungsextreme ankämpfen. „Die Natur hat uns in diesem Jahr in den Weinbergen stark gefordert – mit Spätfrösten im April und Mai, der bisherigen Trockenheit sowie mit lokalen Unwettern im Juli und August“, erklärt Till Neumeister, Weinbauleiter von Schloss Wackerbarth. Auf die Herausforderungen mussten die Weinbauern mit einer bedarfsorientierten Bewirtschaftung der 92 Hektar großen Rebfläche reagieren.

Die Reben in den Steillagen und den Junganlagen wurden zusätzlich gewässert, die Bodenbearbeitung wurde individuell angepasst. In den Frostnächten entfachten die Winzer kleine Feuer in den Weinbergen. Zudem bedurfte die Laubwand diesmal einer aufwendigeren Pflege. „Doch dank all dieser Maßnahmen präsentieren sich unsere Trauben in einem guten, gesunden Zustand“, sagt Neumeister.

Weinbauern rechnen mit weniger Ertrag

Im letzten Jahr konnten auf Schloss Wackerbarth rund 700 Tonnen Wein geerntet werden – ein zufriedenstellendes Ergebnis für die Winzer. Die Aussichten auf die diesjährige Saison sind etwas trüber. Wackerbarth-Sprecher Martin Junge schenkt reinen Wein ein: „Aufgrund der Witterungsextreme rechnen wir mit einem geringeren Ertrag. Doch auch in diesem Jahr gilt für uns: Der Herbst macht das Weinjahr.“

Erst in den kommenden Wochen bilden sich die Aromen vollständig aus. In den Weinbergen im Elbtal kann also noch viel passieren. „Sollte die Natur uns gewogen sein und mit einem goldenen Herbst beschenken, dann gehen wir von einem qualitativ guten Jahrgang aus“, sagt Neumeister.

Tag des offenen Weingutes bietet Vorgeschmack

Den ersten Vorboten des neuen Jahrgangs können Weinfreunde bereits am 29. und 30. August zu den Tagen des offenen Weingutes genießen. Auf Schloss Wackerbarth füllen sich am Wochenende die Gläser mit sächsischem Federweißer. Der in Gärung befindliche Traubenmost ist eine Spezialität, die es nur in wenigen Weinländern der Welt gibt.

Traditionell laden am Samstag und Sonntag auch die Keller der Manufaktur auf Schloss Wackerbarth zu einer Reise in die Welt des Weines ein. Weiterhin werden Verkostungen, Führungen, Weinbergswanderungen, Musik und Kulinarik geboten. Alles wie immer also zum Tag des offenen Weingutes? Nicht ganz: Aufgrund der aktuellen gesetzlichen Vorgaben wird die Gästezahl diesmal auf 1000 Personen begrenzt sein.

