Start der Apfelernte: Fröste und Trockenheit dämpfen Ertragserwartungen der Bauern

Blattersleben

Fröste im März und Mai sowie Trockenheit dämpfen die Ernteerwartungen der sächsischen Apfelbauern das dritte Jahr in Folge. Am Freitag war offiziell Start der Ernte auf dem Obsthof Ibisch in Blattersleben im Kreis Meißen. Der Vorsitzende des Landesverbandes Sächsisches Obst, Gerd Kalbitz, rechnet mit gut 58 000 Tonnen sächsischen Äpfeln – gut 7 000 Tonnen weniger als im Vorjahr.

Dennoch geht der Verband davon aus, dass die Verbraucherpreise stabil bleiben. Für diese Prognose blicken die Experten auf die Ernte in anderen Bundesländern und europäischen Nachbarländern. In Sachsen werden Äpfel auf rund 2 200 Hektar agrarwirtschaftlich kultiviert, die Fläche ist seit Jahren leicht rückläufig. In diesem Jahr seien die Äpfel kleiner und süßer, generell von hoher Güte, sagt Kalbitz.

Äpfel mit Macken sind nicht weniger schmackhaft

Zudem verwies der Verbandschef darauf, dass ältere Sorten den Klimawandel offenbar besser wegstecken. So würde deutschlandweit in Hausgärten und Streuobstwiesen mit eben jenen alten Sorten in diesem Jahr ein Ertragsplus von 300 Prozent erwartet, hieß es. Vor diesem Hintergrund appellierte Sachsens Landwirtschaftsminister Wolfram Günther (Grüne) an den Handel und die Verbraucher, nicht ausschließlich auf tadellose Optik zu setzen. Nachhaltig erzeugtes Obst sei nicht weniger wert und nicht weniger schmackhaft, nur weil die Schale beispielsweise etwas Schorf aufweise.

Die meisten Äpfel von Obstbauer Martin Ibisch sehen allerdings wie gemalt aus mit ihren roten Bäckchen. Damit die Früchte nicht zu klein sind, wurde der Ertrag im Sommer reduziert, also unreife Äpfel zur Entlastung der Bäume gepflückt. Der Obsthof Ibisch baut Äpfel auf einer Fläche von 4,75 Hektar an. 15 Sorten seien im Angebot, sagt Ibisch. Die Vermarktung erfolge ausschließlich direkt über den eigenen Hofladen und eigene Marktstände in der Region. Äpfel, die nicht verkauft werden, verarbeitet der Obsthof selbst zu Saft. So werden auch Früchte verwertet, die wegen Frostschäden nicht tadellos aussehen.

Bisher positive Bilanz der Saison

Ibisch sagte, Schäden durch Spätfrost Mitte Mai habe es in seinem Betrieb nur geringe gegeben. Um dem Klimawandel zu trotzen und zuverlässig gute Qualitäten und Mengen zu erzeugen, hat der Familienbetrieb schon seit rund 20 Jahren eine Tröpfchenbewässerung in den Apfelplantagen installiert. Generell zieht Ibisch bisher eine positive Bilanz der Saison: Spargel, Beerenobst und Kirschen sowie Gemüse konnten gut vermarktet werden. Gerade in Corona-Zeiten hätten sich viele Verbrauchen darauf besonnen, wieder mehr selbst zu kochen und die Zutaten bei regionalen Erzeugern zu kaufen. Von diesem Trend habe der Obsthof am Rande der Großenhainer Pflege profitiert, freut sich Martin Ibisch.

Studentische Erntehelfer aus der Ukraine habe er gemeinsam mit einem ukrainischen Partner einfliegen lassen. „Es war eine Herausforderungen, aber machbar“, erklärt der Obstbauer. Schon vor der Coronakrise habe er neue und mehr Unterkünfte für seine Saisonkräfte eingerichtet, sodass die Mitarbeiter auch mit genügend Abstand untergebracht werden können. Die Studenten standen dann zur Apfelernte auch hochmotiviert und sichtlich gut gelaunt in den Startlöchern.

Mindestlöhne fordern auch Mindestpreise

Die steigenden Löhne für Saisonarbeitskräfte sieht der Obstbauverbandschef Kalbitz als „ein Problem“. Er stehe dazu, dass Arbeiter von ihrem Lohn gut leben können, sagte er. Zugleich stellt er an die Politik aber die Forderung: Wer Mindestlöhne festlege, müsse auch Mindestpreise für die Erzeugnisse festlegen. Sonst funktioniere es für die Betriebe nicht.

Sachsens Blütenkönigin Elisabeth Geithel, die aus ei­nem Obstbaubetrieb im Nebenerwerb stammt und Agrarwissenschaft in Halle studiert, kritisierte denn auch die Handelskette Edeka, die in diesem Jahr mit Slogan warb: „Essen hat einen Preis verdient, den niedrigsten.“ Das werde der Arbeit der Erzeuger und dem Wert der Lebensmittel nicht gerecht.

Nach ihren Angaben investiert ein Obsterzeuger 500 Stunden Handarbeit pro Jahr in die Bewirtschaftung von einem Hektar einer im Ertrag stehenden Apfelplantage. Wer seine Äpfel selbst pflücken möchte, aber keinen eigenen Baum hat, kann bei zehn Obstbauern zur Selbstpflücke kommen – darunter sind Betriebe in Dresden, Klipphausen, Borthen, Schirgiswalde oder Struppen.

Von Lars Müller