Stadtverwaltung lehnt Einführung von Parkgebühren in Radebeul ab

Radebeul

Das Parken bleibt in Radebeul kostenlos. Die Stadtverwaltung plant jedenfalls keine Parkgebühren, ergab eine DNN-Anfrage.

Die Diskussion darüber hatte allerdings jüngst erst CDU-Stadtrat Wolfgang Jacobi wieder entfacht. Anlass: In der jüngsten Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses hatte Baubürgermeister Jörg Müller (parteilos) informiert, dass sich die Zahl der Straßenbäume von rund 2000 im Jahr 1990 bis heute fast verdoppelt hat. Doch nun habe er keine Flächen für Neuanpflanzungen mehr.

Knöllchenzahl drastisch erhöht

„Es gibt jede Menge Standorte“, meinte daraufhin CDU-Stadtrat Wolfgang Jacobi. „Nehmen sie Gehweg-Flächen, auf denen Autos stehen.“ Kaum eine Ausschusssitzung vergeht, auf der er nicht über Parksünder klagt. Diese stellen laut Jacobi viele Fußwege so zu, dass Mütter mit Kinderwagen oder Senioren mit ihrem Rollator nicht mehr vorbeikommen und auf die Straße ausweichen müssen. Zudem würden diese Kraftfahrer Park- und Halteverbotszonen missachten.

Dass beim Parken die Verkehrsregeln nicht eingehalten werden, hat die Lößnitzstadt bereits als Problem erkannt. Sie erhöhte im Jahr 2017 die Stellen der Außendienstler im Ordnungsamt um zwei auf sechs Mitarbeiter, um in den Abendstunden und auf Nebenstraßen mehr kontrollieren zu können. Im vergangenen Jahr wurden 13.221 Knöllchen wegen Falschparkens verteilt. Dies brachte Einnahmen in Höhe von circa 178.800 Euro. Zum Vergleich: 2017 mussten 5187 Falschparker 73.709 Euro bezahlen.

Jacobi vermisst jedoch bislang Erfolge beim Kampf gegen Parksünder. Hier müsse grundlegend eine andere Taktik her, meinte er.

Für mehr Kaufkraft und Belebung

Wie diese aussehen könnte, dafür haben die beiden Stadträte Thomas Gey ( SPD) und Eva Oehmichen (Bürgerforum/Grüne) eine Idee: „Wir müssen zu einer konsequenten Parkraumbewirtschaftung kommen. Dazu gehören Parkgebühren.“ So stehe das Parkhaus an der Hauptstraße leer, während rund herum wild geparkt werde. Denn bisher sind nur für die überdachten Parkplätze Gebühren fällig.

Um die Attraktivität des Parkhauses zu erhöhen, ist bereits in dem 2018 beschlossenen Verkehrsentwicklungsplan der Vorschlag für ein Parkkonzept für das Zentrum von Radebeul-Ost samt der Einführung von Parkgebühren enthalten. Eine Parkraumbewirtschaftung wird in dem Papier auch für das Zentrum in West und Altkötzschenbroda empfohlen.

Während es in den 1990er Jahren noch Parkuhren in Radebeul gab, wurde im Zuge der Neugestaltung der Hauptstraße das System des gebührenpflichtigen Parkens gänzlich abgeschafft. Gründe dafür sind und waren laut Ordnungsbürgermeister Winfried Lehmann ( CDU), dass weitere Gebühren dem Bürger nicht auferlegt sowie die Kaufkraft und Belebung der Hauptstraße nicht mit der Reglementierung durch Parkgebühren eingeschränkt werden sollen. Auch in Radebeul-West will die Stadtverwaltung auf ein gebührenpflichtiges Parken verzichten.

Von Silvio Kuhnert