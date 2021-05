Radebeul

Die Fraktion Frei Wähler im Stadtrat Radebeul haben bereits im Februar einen Antrag zur Neugestaltung des Waldparks gestellt. Der sich weitestgehend sich selbst überlassene Park soll hübsch gemacht und das Gewässer „Schwarzes Teich“ zum Leben erweckt werden. All das planen die Freien Wähler mithilfe bürgerlichen Engagements. Diesem Antrag hat der Stadtrat im Ausschuss am Mittwoch zugestimmt. Bei der Sitzung ging es auch um das Bauvorhaben beim Lößnitzbach. Alle Punkte an der Tagesordnung waren ohne große Widerworte oder Einsprüche binnen einer Stunde abgearbeitet.

Zwölf Enthaltungen, keine Stimme dagegen

Von 29 anwesenden Stadträten haben 17 für die Renaturierung des Waldparks gestimmt. Dafür waren CDU, AfD und die Freien Wähler, die den Antrag gestellt haben. Zwar gab es keine einzige Gegenstimme, dafür haben sich aber die zwölf Mitglieder der FDP und der Fraktion Bürgerforum/GRÜNE und SPD enthalten. Fraktionsvorsitzende Eva Oehmichen begründete diese Entscheidung so: „Die Bürgerbeteiligung unterstützen wir. Aber dafür braucht es keinen Antrag aus dem Stadtrat.“

Dieser Ansicht ist auch die FDP. „Wir begrüßen die Bürgerinitiative“, sagte Vorsitzender Alexander Wolf. Doch auch die Fraktion halte einen Beschluss aus dem Rathaus für überflüssig. Zum Ende hin stichelte Wolf noch gegen die Freien Wähler: „Nicht immer nur sagen, das haben wir uns vorgenommen. Einfach mal machen.“ Das ergänzte er mit den abschließenden Worten: „Damit meine ich sichtbar machen für die Bevölkerung.“

Verschönerungsverein könnte Waldpark pflegen

Im Rahmen des Antrags greifen die Freien Wähler unter anderem die Idee eines Verschönerungsvereins auf, der den Waldpark in Radebeul-West künftig pflegen soll. Momentan wuchert dort der Wildwuchs unkontrolliert, die Geländer am Gewässer Schwarzes Teich sind alt und rostig und auch die Stufen könnten eine Erneuerung vertragen.

Daneben wollen die Freien Wähler den Bereich um Schwarzes Teich zu einem Konzert- und Aufenthaltsplatz umgestalten. Ob dieses Vorhaben in einem Landschaftsschutzgebiet realisierbar ist, bezweifeln einige Mitglieder im Stadtrat, etwa der FDP. Oberbürgermeister Bert Wendsche (parteilos) verwie darauf, dass es beim Ausschuss ausschließlich um Schwarzes Teich gehe.

Chorgemeinschaft möchte wieder am „Schwarzes Teich“ singen

Immer wieder gekippt oder ausgetrocknet

Weil das Gewässer in den vergangenen Jahren verwahrloste, sank auch das Interesse der Bürger, dort Veranstaltungen durchzuführen, wie es einst der Fall war. Das Wasser stank zeitweise, 2018 war der Teich ausgetrocknet. Das lag daran, dass das Mönchsbauwerk, das den Abfluss reguliert, veraltet war. Inzwischen hat die Stadt den „Mönch“ wieder instand gesetzt.

Es fehlt aber noch der Zufluss von ausreichend Frischwasser. Andernfalls kippt der Teich, woraufhin er wieder stinkt. Weil es sich um ein Landschaftsschutzgebiet handelt, darf aber nicht das Regenwasser von der Kanalisation in den Teich abgeleitet werden, wie ursprünglich vorgesehen. Weitere Schritte zum Vorgehen muss die Untere Wasserbehörde im Landkreis Meißen prüfen. Ziel sei es laut Oberbürgermeister Wendsche, den Teich zukünftig vor dem Austrocknen zu bewahren. „Das Vorhaben ist eine Win-Win-Situation“, sagt Wendsche. Denn gleichzeitig schütze der Teich als Wasserrückhaltebecken bei Starkregen vor Überschwemmungen.

Daneben hat der Stadtrat am Mittwoch auch die Sammelbeschaffung von fünf Drehleitern für die Freiwillige Feuerwehr Radebeul, Riesa, Radeburg, Nossen und Königsbruck einstimmig beschlossen. Die Kosten belaufen sich insgesamt auf knapp 3,5 Millionen Euro. Auch über die Änderungen zur Verlegung des Lößnitzbaches hat der Oberbürgermeister informiert. Darin muss die Stadt nun anstelle eines Plangenehmigungverfahrens ein langwieriges Planfeststellungsverfahren durch das Landratsamt in Meißen abwarten. Durch die Bauverzögerung entstehen für die Stadt etwa 186.000 Euro Kosten, die nicht einkalkuliert waren.

