Eine Schülergruppe hat sich zum Jahresbeginn an die Stadträte und das Rathaus gewandt. Ihr Anliegen: Ein neuer Name für die Radebeuler Mohrenstraße und das Mohrenhaus soll her. Denn der Begriff „Mohr“ sei nicht mehr zeitgemäß und rassistisch. Eine Umwidmung trage zu einer besseren Atmosphäre in der Stadt bei, die heute keinen oder zumindest wenig Rassismus produziere, heißt es in ihrem Brief.

In der jüngsten Stadtratssitzung wurde das Anliegen formal eingereicht, durch einen Antrag der Fraktion „Bürgerforum/Grüne/ SPD“. Dort heißt es: Der Stadtrat möge die Umbenennung der Mohrenstraße und des Mohrenhauses öffentlich beraten. „Wir haben den Antrag bewusst ganz offen geschrieben“, erklärt Stadtrat Martin Oehmichen (Bündnis90/die Grünen). Er wünscht sich eine ergebnisoffene Diskussion. Doch was hat es mit der besagten Straße und dem gleichnamigen Haus auf sich?

Schon im 17. Jahrhundert als „die Mohrenköpfe“ bekannt

Das Mohrenhaus, eine schloßartige Villa, in der sich heute eine Kindertagesstätte befindet, liegt am Hang neben der Moritzburger Straße. Das angrenzende Grundstück, ursprünglich Buschland, war schon im 17. Jahrhundert unter der Bezeichnung „die Mohrenköpfe“ bekannt. Die Bezeichnung bezieht sich, laut Radebeuler Stadtlexikon, auf die Gestalt zweier Hügel, die vom Tal aus gesehen an Mohrenköpfe erinnerten: Das Buschwerk ähnelte gekräuseltem Haar, heißt es.

Schon im 16. Jahrhundert soll dort ein Jagdhaus gestanden haben. Die Grundmauern der neogotischen Villa wurden 1868 angelegt. Das kalkweiße Gebäude mit markantem Aussichtsturm wurde durch die Gebrüder Ziller erstellt. Anfang des 20. Jahrhunderts wurden zwei Mohrenfiguren hinzugefügt, die das Ostportal krönen. 1944 als Jugendherberge genutzt, ging das Gebäude in den darauffolgenden Jahren in das Eigentum der Stadt Radebeul über. In der DDR diente es als FDJ-Schule und als Heim für koreanische Kinder. Heute wird die Villa als Kindertagesstätte und Freizeittreff für Kinder und Jugendliche genutzt. Träger ist der Deutsche Kinderschutzbund.

Eine Legende besagt, dass August der Starke einst seinen dunkelhäutigen Leibdienern Gebäude in der Gegend geschenkt habe. Doch aus historischen Urkunden geht nicht hervor, dass die hiesigen Weinberge je im Besitz von August waren. Doch farbige Menschen waren tatsächlich an seinem Hof tätig.

Debatte im Stadtrat

Ein historischer Anhaltspunkt, der eine wenig beachtete Alltagsgeschichte in Europa belegt. Diese beginnt nicht erst mit der kolonialen Aufteilung Afrikas im 19. Jahrhundert. Bekanntes Beispiel ist der afrikanische Kammerdiener und Prinzenerzieher Angelo Soliman, der im 18. Jahrhundert in Wien lebte. Initiativen wie der „Black Historie Month“, jedes Jahr im Februar, oder der Verein „ Initiative Schwarze Menschen in Deutschland Bund“ (ISD) versuchen das gesellschaftliche Bewusstsein für die „Schwarze Geschichte“ zu schärfen. Nun engagieren sich auch Schüler in Radebeul. Der Begriff „Mohr“ demütige schwarze Menschen, die vor über hundert Jahren hierzulande teilweise wie Zirkustiere ausgestellt wurden, schreiben sie in ihrem Brief.

Kommunalpolitiker Martin Oehmichen freut sich über den Anstoß der Schüler, der eine Grundsatzdiskussion in der Stadt ermögliche. Doch es nütze niemandem, wenn hinter verschlossenen Türen etwa in den nicht-öffentlichen Ausschusssitzungen über das Thema diskutiert werde, meint er. Voraussichtlich am 23. Februar entscheidet der Bildungs-, Kultur- und Sozialausschuss, ob das Thema auf der Tagesordnung des Stadtrats landet. Ganz gleich, ob der Antrag im Ausschuss Früchte trägt, Oehmichen und seine Fraktion werden sich für eine Debatte im Stadtrat einsetzten. Dort könnten dann auch engagierte Bürger als Zuhörer teilnehmen.

Von Sören Hinze