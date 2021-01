Radebeul

Im Amtsblatt Radebeul Platz für die Beiträge der Fraktionen zu schaffen, so lautete die Idee der Fraktion Bürgerforum/Grüne/SPD. Dadurch solle der Stadtrat deutlicher von den Radebeulern wahrgenommen werden. Das Amtsblatt könne direkt die demokratische Willensbildung der Einwohner fördern und die verschiedenen Positionen der Fraktionen zu kommunalen Angelegenheiten darstellen, so die Fraktion.

Kein Instrument der politischen Meinungs- und Willensbildung

Gutes Beispiel sei Baden-Würtembergs Gemeindeordnung. Dort bietet das Amtsblatt den Fraktionen der Gemeinde Gelegenheit, ihre Auffassungen in den Amtsblättern darzulegen. Zugleich müsse der politische Missbrauch des Amtsblatts verhindert werden, in dem vor Wahlen keine Beiträge der Fraktionen veröffentlicht werden. Diesen Vorschlag hat die Fraktion kürzlich per Antrag in den Radebeuler Stadtrat eingebracht.

Dort stieß er auf Ablehnung durch die Verwaltung. Ihrer Auffassung nach sei der Hinweis auf die Regelung in Baden-Württemberg nicht einschlägig. Kommunalrecht sei Ländersache, begründete sie das. Sachsen habe sich bewusst und mit Kenntnis über die Ordnung der anderen Bundesländer gegen eine solche Regelung entschieden. Im Freistaat Sachsen diene das Amtsblatt in erster Linie dazu, die Einwohner laufend über die Angelegenheiten und Entwicklungen der Gemeinde zu informieren – und diene damit nicht der politischen Meinungs- und Willensbildung.

Zudem erhielten die Stadtratsfraktionen Gelder für ihre eigene Öffentlichkeitsarbeit, diese Finanzierung müsste bei einer Neuregelung angepasst werden, ergänzte die Stadtverwaltung. Außerhalb der Parlamente und Gremien sind die einzelnen Parteien wiederum selbst für die politische Willensbildung zuständig – und somit auch für die Finanzierung ihrer Öffentlichkeitsarbeit, sagte Oberbürgermeister Bert Wendsche (parteilos).

Ursprungsantrag vorher zurückgezogen

Die ursprüngliche Idee – das Amtsblatt mit politischen Beiträgen zu füllen – hatte die Fraktion Bürgerforum/Grüne/SPD schon vor der entscheidenden Stadtratssitzung zurückgezogen. Ihren Antrag reduzierte sie nur noch auf die Forderung nach einer einheitlichen redaktionellen Vorgabe für das Amtsblatt. Ein solches Redaktionsstatut solle die Stadt Radebeul entwickeln, hieß es nun in ihrem Antrag.

Auch das fand keine Zustimmung im Stadtrat. Denn das Gremium lehnte das Redaktionsstatut auf seiner jüngsten Sitzung mit knapper Mehrheit ab – wobei OB Wendsche seine Stimme zu dem satten Drittel Enthaltungen gab. Damit ist das Redaktionsstatut jedoch noch nicht vom Tisch. Denn schon länger hat der Landkreis Meißen die Entwicklung einer einheitlichen Regelung für die Amtsblätter der Städte und Gemeinden im Kreisgebiet im Sinn. Diese solle sich an dem Statut der Stadt Großenhain orientieren.

Dort hat man sich für Neutralität entschieden und gegen Fraktionsberichte im Amtsblatt. Dieses „neutrale Redaktionsstatut“ solle dem Kreistag demnächst zum Beschluss vorgelegt werden, heißt es aus dem Radebeuler Rathaus.

