Stadtrat Radebeul: Kreativwettbewerb für neuen Kreisverkehr beschlossen

Radebeul

Der geplante Kreisverkehr zwischen Radebeul und Coswig soll zum Hingucker werden. Das hat der Radebeuler Stadtrat in seiner Sitzung am 14. Oktober beschlossen. Gemeinsam sollen Coswiger und Radebeuler Bürger an der Innengestaltung mitwirken. Ein Workshop soll mehrere Gestaltungsideen entwickeln, aus denen anschließend im Wettbewerb ein Sieger nominiert wird.

Am Eingangstor von Radebeul und Coswig

Bisher existiert der Kreisverkehr nur auf dem Papier. Laut Plan soll die Verkehrsinsel auf der Hauptverkehrsstraße zwischen Radebeul und Coswig platziert werden. Vorgesehen ist er am Ende der Meißner Straße, nach der Eisenbahnbrücke, auf Höhe des Mega-Dromes. In dem Abschnitt soll nicht nur ein neuer Kreisverkehr errichtet, sondern die Straßenführung umfassend erneuert werden. Unter anderem soll vom Kreisverkehr aus eine Verbindung die Schienen überbrücken und ins Gewerbegebiet führen.

Der Kreisverkehr markiere das Eingangstor beider Städte, heißt es im Antrag, den die „Freie Wähler“-Fraktion in den Radebeuler Stadtrat eingebracht hat. Daher müsse die Verkehrsanlage ein repräsentativer Hingucker für Bürger von Radebeul und Coswig sowie die Stadtgäste werden. Dafür soll die Kommune gemeinschaftlich einen Wettbewerb zur künstlerischen und landschaftsgärtnerischen Gestaltung des Kreisverkehrs ausloben.

Im Coswiger Stadtrat haben die „Freien Wähler“ einen ähnlichen Antrag eingereicht. Dieser wird voraussichtlich in der nächsten Ratssitzung am 4. November beraten. Wenn auch Coswig zustimmt, hätte das Bürgerprojekt von beiden Städten grünes Licht. Dann müsste zunächst der Workshop vorbereitet werden, bei dem mehrere Gestaltungsideen entwickelt werden. Da der Bau an der Stadtgrenze erst 2022 beginnen soll, bleibt allen Beteiligten noch etwas Zeit.

Von Sören Hinze