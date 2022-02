Radebeul

Alles beim Alten: Jörg Müller (parteilos) bleibt Baubürgermeister der Lößnitzstadt. Sein Amt bestätigte der Stadtrat am vergangenen Mittwoch in geheimer Wahl. Müller, der das Amt seit 2001 innehat, setzte sich mit 19 von 32 Stimmen durch. Keine große Überraschung, da nur sein Name auf dem Stimmzettel stand. Der Rest der Gemeinderatssitzung drehte sich vor allem um das Thema Corona sowie Bebauungs- und Sanierungspläne.

Viel Verkehr auf der Kottenleite

Bevor es zur Wahl des Bürgermeisters ging, standen Anfragen auf der Tagesordnung im Speisesaal des Wasaparks. Anfrage Nummer Eins drehte sich um das Verkehrsaufkommen auf der Straße Kottenleite. Angela Zscheischler (Bürgerforum Grüne SPD) beklagte das aus ihrer Sicht zu hohe Verkehrsaufkommen im Stadtteil Lindenau. Insbesondere Schwerlasttransporte seien ein großes Problem. Den Grund sieht die Stadträtin in den Ausbaumaßnahmen an den Staatsstraßen 81 und 84, die Ausweichverkehr nach Lindenau bringen würden. Die Anfrage stammte noch aus dem Vorjahr, wurde deshalb von Oberbürgermeister Bert Wendsche (parteilos) im Vorfeld schriftlich beantwortet. Ihm zufolge hätten Verkehrszählungen in den vergangenen Jahren einen starken Rückgang des Schwerlastverkehrs auf der Kottenleite ergeben. Durch den Ausbau der Staatsstraßen erwartet der Oberbürgermeister eher eine weitere Entlastung in dem Gebiet sowie in Naundorf, insbesondere im Bereich der Kötitzer Straße.

Debatte um Schließung der Lößnitztalschänke

Im Anschluss kam AfD-Stadtrat Detlev Spangenberg auf einen Polizeieinsatz in der Lößnitztalschänke zu sprechen. Laut Spangenberg sollen Beamte am 4. Februar das Lokal geschlossen haben, weil der Wirt keine Maske trug. „Es geht mir nicht darum, über die Corona-Regeln zu motzen“, stellte Detlev Spangenberg voran. Er wolle eher die Verhältnismäßigkeit in Frage stellen, da die Bar seitdem nicht mehr öffnen durfte, obwohl entsprechende Hygienenachweise beim zuständigen Landratsamt in Meißen erbracht worden sein. Das Lokal bestätigte diese Informationen auf Anfrage. Uwe Wittig (Freie Wähler), der „solche Razzien“ als „Machtspiele der Behörden“ bezeichnete und vom aufkommenden „Volkszorn“ sprach, sowie Wolfgang Jacobi (CDU) pflichteten dem AfD-Stadtrat in späteren Anfragen bei. Jacobi beklagte „Denunziantentum“ und eine marode Wirtschaft als Folge der Schließungen. Der Oberbürgermeister versicherte, dass Gespräche mit dem Landratsamt über die Art und Weise der Umsetzung der Corona-Regeln im Gange seien. Er betonte aber auch, dass geltendes Recht, auch in Sachen Corona, durchgesetzt werde.

Bürgerdialoge zu Corona-Protesten

Thomas Gey vom Bürgerforum der Grünen und der SPD erkundigte sich nach den Fortschritten hinsichtlich geplanter Bürgerdialoge, da jeden Montag „Spaziergänger“ durch die Stadt ziehen, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Außerdem kritisierte Gey den Umstand, dass angemeldete Gegendemonstrationen „von der Polizei gegängelt“ würden, während Corona-Kritiker unangemeldet umherziehen und Regeln brechen dürften. Laut Bert Wendsche soll nun in einer Arbeitsgruppe besprochen werden, wie der gemeinsame Dialog aussehen soll. Interessenten hätten sich bereits gemeldet. Zum zweiten Teil der Anfrage verwies das Stadtoberhaupt auf das geltende Versammlungsrecht, unter das auch Teilnehmer unangemeldeter Demonstrationen fallen. Nur der Initiator mache sich strafbar.

Bestätigung für Routinier

Nach den Anfragen stand die Wahl des Baubürgermeisters auf dem Programm. Eine reine Formalität, da Jörg Müllers dritte Amtsperiode im März endet. Als Konkurrenz stand lediglich eine Architektin aus Dresden zur Wahl. Die zog ihre Kandidatur allerdings im Vorfeld schriftlich zurück. Somit war am Ende nur der amtierende Baubürgermeister, der zur Wiederwahl 17 Stimmen benötigte, im Rennen. 19 der 32 anwesenden Stadträte stimmten schließlich für den Routinier. Oberbürgermeister Wendsche richtete seine Glückwünsche aus und hofft weiterhin auf „ein gutes Händchen bei der Stadtentwicklung“.

Bauarbeiten auf der Zinzendorfstraße

Am Ende standen noch Veränderungssperren, mit denen Gemeinden Baumaßnahmen verhindern, falls sie voraussichtlich gegen den Bebauungsplan verstoßen. Da eine Klage und geänderte Baupläne den Fortschritt auf der Zinzendorfstraße ausbremsen würden, stimmte der Stadtrat einstimmig für eine Sperre. Die Veränderungssperren für den Augustusweg und die Heinrich-Heine-Straße wurden hingegen aufgehoben. Zum Schluss beschloss der Gemeinderat noch einen neuen Fußweg für den Augustusweg, der im Zuge der anstehenden Kanalerneuerung angelegt werden soll. Einen nicht öffentlichen Sitzungsteil gab es am Mittwoch nicht.

Von Tim Krause