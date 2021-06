Coswig

Am Mittwoch hat der Coswiger Stadtrat ein letztes Mal vor der Sommerpause getagt.Im Juli findet keine Sitzung statt. Die Tagesordnung war lang und zog sich über drei Stunden bis etwa 22 Uhr. Das sorgte bei manchen Stadträten für Schweißperlen auf der Stirn, da sie den Anstoß und die erste Halbzeit des Fußballspiels zwischen Ungarn und Deutschland verpassten. Unter anderem bestätigte der Stadtrat die Jahresabschlüsse der Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft Coswig, der Kulturbetriebsgesellschaft „Meißner Land“ und vom JuCo Soziale Arbeit Coswig aus dem Jahr 2020. Anschließend wurden die jeweiligen Aufsichtsräte formal per einstimmigen Votum entlastet.

Elternrat nutzt Einwohnerfragestunde für Appell

Zur Einwohnerfragestunde trat Hendrik Becher, Vorsitzender vom Elternrat des Coswiger Gymnasiums, ans Mikrofon. Er appellierte an den Stadtrat die digitalen Kompetenzen der Coswiger Schulen zu unterstützen. Ein zentraler Wunsch der Eltern, Schüler und Lehrkräfte sei es, eine stabilen WLAN-Versorgung an den Schulen zu errichten. Zudem bat Becher darum, mehr Geld für digitale Hardware zur Verfügung zu stellen, mehr Sozialarbeiter in den Schulen einzustellen und die außerschulischen Angebote auszubauen. Um der Einwohnerfragestunde gerecht zu werden, formulierte er zum Ende seines Appells eine Frage an den Oberbürgermeister Thomas Schubert (parteilos): „Können Sie sich Vorstellen, dass am 23. Juni 2023 die Stadt einen neuen Slogan trägt: Coswig – junge, grüne Bildungsstadt am Rand von Dresden?“ OB Schubert erwiderte, dass Coswig bereits heute eine Bildungsstadt sei. Doch das Festlegen auf einen neuen Stadt-Slogan sei ein langwieriger Prozess. Die angesprochenen Themen des Elternrates seinen der Verwaltung bekannt, häufig seien der Kommune jedoch die Hände gebunden, so Schubert: „Schule ist landesrechtlich geregelt.“ Er empfahl dem Elternrat-Vorsitzenden sich an die nächste Sitzung des Meißner Kreistages zu wenden.

Neue Standesbeamtin für Coswig

Nachdem Ina Glöckner im vergangenen Jahr ihre Anstellung beendete, suchte die Stadtverwaltung nach einer neuen Standesbeamtin. „Die Anforderung für die Stelle sind hoch“, betonte der OB. Im Bewerbungsverfahren der Verwaltung habe sich Theresia Fuchsa durchgesetzt. In einer geheimen Wahl bestätigte der Stadtrat Fuchsa als Standesbeamtin. Bis auf eine Enthaltung votierte der Stadtrat einstimmig: Coswig hat nun wieder insgesamt drei qualifizierte Standesbeamtinnen. „Vielen Dank für die entgegenbrachte Unterstützung. Ich freue mich auf eine langjährige Zusammenarbeit“, sagte Fuchsa nach der Wahl und durfte sich über einen kräftigen Applaus aus dem Saal freuen.

Für jedes Alter: Coswig plant Bewegungsinseln

Anschließend wurde die Finanzierung des Projektes „CoActiv – Aktive Bewegungsinseln für Jung und Alt“ beschlossen. Nun werde im August der entsprechende Förderantrag beim Bund eingereicht. Coswig plant drei verschiedene Bewegungsspielplätze für alle Altersgruppen zu errichten: der Spielplatz an der Weinböhlaer Straße soll in einen modernen „Motorikspielpark“ umgewandelt werden, im Freibad Kötitz soll ein „Adventure-Golfplatz“ entstehen und neben dem Sportplatz des Coswiger Fußballvereins eine „multifunktionale Rollsportanlage“. Auf hügeliger Strecke können sich Radfahrer und Skater in verschiedenen Fahrtechniken ausprobieren. Insgesamt werden die drei Teilprojekte 1,2 Millionen Euro kosten, so die Planung. 45 Prozent der Summe würde der Bund übernehmen. Rund 670 000 Euro muss die Stadt zahlen. Davon wurden schon 70 000 Euro in diesem Jahr bereitgestellt. Die Kosten verteile sich über drei Jahreshaushalte, erklärte Bürgermeisterin Friederike Trommer. Sieben Stadträte stimmten dagegen: Besonders AfD-Stadtrat Daniel Horack stemmte sich gegen das Projekt. In der gegenwärtigen Finanzlage der Stadt, sei es fatal eine so große Summe für die Bewegungsinseln bereitzustellen, kritisierte der Politiker. Dabei bezog er sich auf die Insolvenz der Greensill Bank, vom der auch Coswig betroffen ist. Dem Argument bat Alexander Stolle von der Fraktion „Bündnis für ein nachhaltiges Coswig“ (BnC) die Stirn. „Bankenbetrug sollte kein Grund sei, um Sport und Freizeit auszuspielen“, kommentierte er. 18 Stadträte stimmten für die Fortführung des Projekts und ebneten so den Weg für den Förderantrag beim Bund.

Debatte um „Wohngebiet Kiefernstraße“

Als nächstes wurde der Tagesordnungspunkt zum Wohngebiet Kiefernstraße debattiert. Dort möchte die Wohngenossenschaft Coswig (WGC) 24 Wohnungen mit Tiefgarage und Stellplätzen errichten. Am Mittwoch ging es darum, den Entwurf des Bebauungsplans zu bestätigen und öffentlich bekannt zu machen. Zahlreiche Stadträte nutzen die Gelegenheit, um Anmerkungen zu dem Bauprojekt abzugeben. So wurde beispielsweise die Architektur bemängelt, die sich nicht in die Umgebung füge. Oder, dass der vorgesehen Spielplatz nicht nur zu klein sei, sondern sich auch zu nahe am Park- und Wendeplatz der Anlage befände. Die Einwende und Vorschläge wurden von der Verwaltung aufgenommen. Letztendlich erhielt der Beschluss 19 Für-Stimmen und sechs Gegenstimmen: Der Bebauungsplan wird nun zeitnah zur Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung ausgelegt.

Planfeststellungsverfahren der S84 beginnt

Im letzten Abschnitts der Stadtratssitzung wurden Informationsvorlage behandelt: unter anderem die zahlreichen Anfragen von Stadträten an den Oberbürgermeister zur Insolvenz der Greensill Bank. Die Anfragen hat die Verwaltung schriftlich beantwortet. Zu finden sind die Antworten online im Ratsinformationssystem der Stadt Coswig: unter dem Stichwort „VO/0203/21/IFO“ oder über die Tagesordnung des Stadtrats vom 23.06.2021.

Außerdem informierte die Verwaltung über den Kultursommer in Coswig, der am vergangenen Wochenende startete. Rund 45 000 Euro Fördermittel des Bundes stehen für einen kulturellen Neustart zu Verfügung. Neben einigen anderen Veranstaltungen plant die Stadt am 22. August einen Familientag: Künstler und Musiker wurden für Gagen in Höhe von insgesamt 10 000 Euro engagiert. Bevor OB Schubert den öffentlichen Teil der Sitzung schloss, informierte er, dass die neuesten Unterlagen zum Bau der Staatsstraße 84 Anfang Juli im Amtsblatt veröffentlicht werden. Bürgermeisterin Trommer ergänzte: „Das Planfeststellungsverfahren für die S84 beginnt.“

Von Sören Hinze