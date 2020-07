Stadtkinder schaffen in Radebeul ihr eigenes Reich

Radebeul

An der Neubrunnstraße in Radebeul-Ost bauen sich Jugendliche ihre eigene kleine Stadt auf. Versteckt hinter Bäumen und Sträuchern am Ende der Sackgasse steht bereits ein Zirkuswagen. Vor ihm behauen Mädchen und Jungen mit Meißel und Schlegel Sandsteinblöcke, andere schmücken einen Baum mit bunten Bändern. Eine Hängematte lädt bereits zum Chillen und Entspannen ein. Jedoch hat auf ihr am frühen Nachmittag noch keiner der 26 Teenager Platz genommen, die sich auf der grünen Brache versammelt haben, um am Projekt „Radebeuler Stadtkind“ mitzuwirken. Denn noch sind mit dem Aufbau ihrer kleinen Oase beschäftigt. Nebenbei bleibt auch Zeit zum Spielen und Toben.

Zwei Bürgermeister und mehrere „Firmen“

„Stadtkind-Area“ haben sie für diese Ferienwoche ihr Domizil getauft. Und wie eine große Stadt soll es auch bei ihnen in ihrem „ Klein-Radebeul“ einen Bürgermeister geben. Vielmehr gibt es deren zwei – Helena und Cedric haben die Kids aus ihren Reihen gewählt. „Mutmacher“ ist ihr Titel und statt Schärpe und Amtskette bekamen sie ein T-Shirt überreicht.

Zuvor haben die Jugendlichen am Vormittag Firmen gegründet, mit denen sie ihre „Stadt“ aufbauen. „Urban Gardening“ lautet ein Name. „Diese Firma baut eine Kräuterspirale aus Sandstein“, berichtet Maria Haberjahn, Projektleiterin und Sozialpädagogin bei Juco Soziale Arbeit gGmbH. Eine andere nennt sich „Kreative Ecke“, wo Mädchen und Jungen an Ideen feilen, um ihren neuen Treffpunkt mit Kunstwerken aus Naturmaterialien zu verschönern. Dann gibt es noch die Firma „Beach“, die unter die Rubrik „Garten- und Landschaftsbau“ fällt. Sie hat sich zur Aufgabe gemacht, einen Slackline-Bereich zu gestalten.

Eine Slackline ist ein Kunstfaser- oder Gurtband, nur wenig breiter als ein Seil, was man beispielsweise zwischen zwei Baumstämmen spannt, um darauf zu balancieren. Doch der Schotterboden auf dem Grundstück verspricht derzeit noch all jenen reichlich blaue Flecke und Schrammen, die das Gleichgewicht verlieren und von der Slackline fallen. Damit Knie und Ellenbogen heil bleiben, wollen die Jugendlichen den Boden entsprechend bearbeiten und sich aus Sand zudem einen Chillbereich mit Strandstühlen schaffen.

Angebot für „Lückekinder“

Auf ihrer Wunschliste steht auch ein Baumhaus ganz oben. Doch bis zu dessen Fertigstellung wird sicher noch ein reichliches Jahr vergehen. Denn neben der Planung bedarf es finanzieller Mittel für die Baumaterialien. Und der TÜV hat auch noch ein Wörtchen mitzureden, bevor die Kids das Baumhaus in Besitz nehmen können.

Was als Ferienprojekt „MUTausbruch“ in dieser Woche stattfindet, ist der Startschuss für das offene Kinder- und Jugendprojekt „Radebeuler Stadtkind“. Hier treffen sich künftig Jugendliche, um entweder im Zirkuswagen oder unter freiem Himmel kreativ zu werden, miteinander zu spielen oder nach Unterrichtsschluss einfach mal zu entspannen. Laut Haberjahn richtet sich das Angebot an Jugendliche von elf bis 15 Jahren, wegen ihres Alters auch „Lückekinder“ genannt. Denn für den Hort sind sie zu alt, für Jugendclubs noch zu jung. Damit sie nach Schulschluss nicht stundenlang allein zu Hause vor dem PC zocken, bekommen sie nun einen eigenen Freizeitbereich, den sie selbst mit aufbauen und gestalten können.

Der neue Kinder- und Jugendtreff hat in der dritten und sechsten Sommerferienwoche von 10 bis 15.30 Uhr, ab Beginn des neuen Schuljahres montags und mittwochs von 11 bis 15.30 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 11 bis 17.30 Uhr geöffnet.

