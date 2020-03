Radebeul

Überraschende Vollsperrung auf der Gartenstraße in Radebeul – in Höhe Ahornstraße verstellen seit Montagvormittag Absperrbaken den Kraftfahrern den Weg. Jedoch war den gesamten Tag kein Bauarbeiter auf der Gartenstraße zu sehen.

Voraussichtlich am heutigen Dienstag rücken Bauleute an. Grund: „Die Asphaltdecke der Gartenstraße im Abschnitt zwischen dem Wertstoffhof und der Einmündung Ahornstraße wird aufgrund starker Rissbildung erneuert“, teilte die Stadtverwaltung auf DNN-Anfrage mit. Mit der Ausführung ist die Baufirma Strabag beauftragt, die derzeit die nicht weit entfernte Forststraße grundhaft ausbaut. Die dort anstehenden Asphaltarbeiten konnten mit der Ausbesserung der Deckschicht in dem bereits erwähnten Abschnitt der Gartenstraße koordiniert werden. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis kommenden Donnerstag, 2. April 2020, an. Rund 9000 Euro gibt die Lößnitzstadt zur Ausbesserung der Fahrbahn auf der Gartenstraße aus.

Von S.K.