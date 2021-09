Radebeul

Die Lößnitzstadt möchte künftig ihre Bäume besser schützen. In der jüngsten Sitzung vor der Sommerpause hatte der Radebeuler Stadtrat dazu eine entsprechende Satzung vorgelegt. Bevor der Entwurf beschlossen wird, können Bürger ihre Meinung dazu äußern.

Die überarbeitete Gehölzschutzsatzung stellt alle Bäume ab 60 Zentimeter Stammumfang unter Schutz. Bisher dürfen Hauseigentümer in ihrem Garten Bäume ohne Genehmigung sägen – solange der Stammdurchmesser unter einem Meter, gemessen in maximal ei­nem Meter Höhe, beträgt. Wer aber künftig – so steht es im Entwurf – in Radebeul unter Schutz gestellte Bäume fällen möchte, braucht dazu eine Genehmigung. Dabei macht es keinen Unterschied, wo sich das Gehölz befindet: ob im Wald, auf dem eigenen Grundstück oder auf einer Wiese. Der Schutz gilt dann auch für Nadelbäume.

Neue Regeln auch fürs Nachpflanzen

Soll ein Baum trotzdem gefällt werden, gelten dem Entwurf zufolge neue Regeln für Ausgleichspflanzungen. Wird demzufolge etwa ein gesundes und unter Schutz stehendes Gehölz abgesägt, weil es sich auf einem unbebauten Grundstück befindet, müssen als Ersatz fünf neue Hochstämme gepflanzt werden. Hochstämme sind Obstbäume, deren Kronenansatz mindestens in 180 bis 220 Zentimeter Höhe liegt. Die Satzungsänderung zum Gehölzschutz basiert auf ei­nem Antrag von Bürgerforum/Grüne/SPD aus dem Mai dieses Jahres. Damit reagierte das Bündnis auf das im Frühjahr 2021 geänderte Sächsische Naturschutzgesetz. Ziel des Entwurfs sei es, „die Orts- und Landschaftsbild prägende Durchgrünung der Stadt zu fördern und zu erhalten und damit einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten“, wie die Fraktion von Bürgerforum, Grünen und SPD mitteilte.

In der Sitzung im Juli stimmte der Radebeuler Stadtrat einstimmig für den Entwurf zur Satzungsänderung, nachdem man einzelne Formulierungen aus dem Antrag des Bürgerforums geändert hatte. Zu diesem Zeitpunkt war man sich bereits einig, eine Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen. Allerdings einigten sich die Stadträte darauf, diese erst im September nach den Sommerferien zu starten. „Bereits 2011 haben wir die Erfahrung gemacht, dass bei einer freiwilligen Öffentlichkeitsbeteiligung hilfreiche Anregungen von der Bevölkerung kommen“, sagte Radebeuls Erster Bürgermeister Jörg Müller (parteilos) bei der Sitzung.

Der Entwurf zum Gehölzschutz liegt ab Montag und bis zum 1. Oktober in der Stadtverwaltung Radebeul aus. Das Papier ist zudem ab Montag auch als PDF-Datei auf der Internetseite der Stadt Radebeul abrufbar.

Während dieser Zeit können Bürger die überarbeitete Satzung im Eingangsbereich des Technischen Rathauses, Pestalozzistraße 8, begutachten und ihre Hinweise und Anregungen per-E-Mail abgeben. Fragen können auch telefonisch vom Sachgebiet Stadtgrün des Bauamtes beantwortet werden.

Kontakt Tel. 0351 831 19 12;E-Mail: stadtgruen@radebeul.de

Internet radebeul.de

Von Sabrina Lösch