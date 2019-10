Stadt Meißen wieder Kandidat für den „Schleudersachsen“

Meißen

Über 1,4 Millionen Euro für 95 Meter – soviel soll der neue Triebischsteg in Meißen kosten. „Diese gigantische Summe für dieses kurze Wegstück ist Wahnsinn“, kritisiert Stadtrat Heiko Schulze (Bürger für Meißen/ SPD). Nach Meinung seiner Stadtratsfraktion handelt es sich um Steuerverschwendung.

Einer von fünf Fällen zur Wahl

Als es auf der jüngsten Stadtratsitzung um die Vergabe des Bauauftrages für den Steg zwischen Martinstraße und Hahnemannsplatz ging, setzte sich Heiko Schulze mit seinen sieben Fraktionskollegen für die Aufhebung der jetzigen Ausschreibung ein. Denn es gab nur ein Angebot und dieses lag um fast das Doppelte über der Kostenberechnung des Planungsbüros. Die Verwaltung sollte daher wie schon 2018, als ebenfalls nur wenige und überteuerte Angebote im Rathaus eintrafen, erneut den Bauauftrag ausschreiben – doch dieses Mal nicht im Ganzen, sondern verteilt auf mehrere Lose. Doch der Antrag hatte keinen Erfolg.

Schulze und seine Fraktion sollten mit ihrer auf der Stadtratssitzung geäußerten Ahnung Recht behalten: „Wir befürchten, dass die Stadt wieder am Pranger steht.“ Wegen Kosten von über 14.000 Euro pro laufendem Meter Steg oberhalb des Flusslaufes der Triebisch ist Meißen ein Kandidat für den „ Schleudersachsen“ 2019. Diesen Negativpreis verleiht der „ Bund der Steuerzahler Sachsen“ jährlich. Der Preisträger wird per Online-Abstimmung ermittelt. Bis 24. Oktober stehen unter www.steuerzahler-sachsen.de fünf Fälle von Steuerverschwendung zur Wahl.

100 Prozent der Fördermittel würden verfallen

Bereits im vorigen Jahr befand sich die Domstadt mit der sogenannten Benno-Kanzel in der engeren Auswahl für den Preis. Für 76 .000 Euro ließ sie neben der Altstadtbrücke einen Aussichtspunkt in Gestalt eines Bischofshutes errichten. Den Großteil des Jahres jedoch sind von da aus die Wahrzeichen der Stadt, Albrechtsburg und Dom, wegen der dichten Blätterkrone eines Baumes nicht zu sehen. Der „ Schleudersachse“ 2018 ging dann allerdings nicht an Meißen, sondern an Dresdens OB Dirk Hilbert ( FDP) wegen seiner vielen Reisen.

Durch eine erneute Ausschreibung hoffte die Fraktion Bürger für Meißen/ SPD, dass die Stadt an günstigere Angebote komme. Als die Domstadt den Neubau des Steges in den Wiederaufbauplan nach dem Hochwasser 2013 aufgenommen hatte, schätzte sie die Baukosten auf 350.000 Euro. Schulze: „Eine Vervierfachung innerhalb von sechs Jahren ist nicht darstellbar. Es geht um die Steuern von uns allen.“

Dem hielt FDP-Stadtrat Martin Bahrmann entgegen, dass es Steuergeldverschwendung wäre, die zugesagten Fördermittel auszuschlagen. Der Domstadt liegt eine Zuschusszusage von fast 100 Prozent vom Freistaat vor. Sie muss nur rund 7360 Euro selbst tragen. Bis Ende 2020 ist die Zusage gültig. Wenn sie verfalle, drohe der Stadt ein Schaden in Millionen-Höhe, so Bahrmann. Denn dann müsste die Stadt den Steg auf eigene Kosten bauen. Der Baubeginn soll noch in diesem Monat erfolgen. Der Steg soll im September 2020 fertig sein.

Von Silvio Kuhnert