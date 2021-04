Meißen

Wer es mit einem Drachen mit sieben Köpfen und diversen Hörnern aufnimmt, muss aus ganz besonderem Holz geschnitzt sein, das weiß jeder, der schon mal mit Blumen und Pralinen an der Supermarkt-/Kaufhallen-Kasse stand und auf die Frage „Besonderer Tag heute?“ der Kassiererin trocken antwortete: „Nur etwas Drachenfutter“. Bekannte Drachentöter sind Siegfried bzw. Sigurd, Sankt Georg und der Hobbit Bilbo Beutlin. Und dann wäre da natürlich der Erzengel Michael, der sich mit „lodernden Flammenschwert“ diversen Mächten des Bösen entgegenstellte, darunter eben auch einem Drachen.

Nachdem König Otto der Große anno 955 n. Chr. unter dem Banner des heiligen Michael in der Schlacht auf dem Lechfeld die (damals noch) heidnischen Ungarn besiegt hatte, stellte er das Heilige Römische Reich unter den Schutz des Erzengels, der seit der Vertreibung des Menschen aus dem Paradies den Baum des Lebens bewacht und der mehrmals in die Geschichte eingriff (mal indem er Abraham daran hinderte, seinen Sohn Isaak zu töten, oder auch im Fall der Ungarn-Gefahr). Bis heute ist der Heilige Michael Schutzpatron sowohl Deutschlands als auch der katholischen Kirche.

Nun ist die Kirche in der Gemeinde Diera-Zehren ein paar Kilometer hinter Meißen (von Dresden aus gesehen) seit der sich nach dem Tod des altgläubigen Herzogs Georg des Bärtigen 1539 rasch durchsetzenden Reformation zwar evangelisch, aber noch immer dem Heiligen Michael geweiht, wie auf einem Faltblatt zur Geschichte des weithin sichtbar auf einer Anhöhe gelegenen Gotteshauses vermittelt wird. Zur Erinnerung: Es war Herzog Heinrich der Fromme, der dafür sorgte, dass ganz Sachsen „Nun lasst uns froh und Luther sein“ jubeln konnte. Der erste evangelische Pfarrer war Valentin Lödel, ein ehemaliger Meißner Afraner-Mönch.

Diebstahl des Bauholzes konnte den Neubau nicht stoppen

Man schrieb das Jahr 1316, als erstmals eine Kapelle erwähnt wurde – und zwar in einem Vertrag, in dem notiert wird, dass das Kloster Seußlitz als Ersatz für die „Parochialkirche zu Dresden“ (jetzige Frauenkirche) sich die Kirche zu Seußlitz und die zu Zehren (ecclesia in Cerin) einverleibt. Die geistliche Betreuung erfolgte durch Mönche des Meißner Klosters St. Afra. Zehren muss also, so die These, „schon eine größere Kirche mit umliegenden Ortschaften gewesen sein, wenn sie als Ersatz für den Vorläuferbau der Frauenkirche gelten konnte“.

Diese erste Kirche muss 1548 abgerissen worden sein, der Neubau hielt sich bis ins Jahr 1755, dann war er so baufällig, dass er seinerseits demontiert wurde. Der Neubau 2.0 ab 1756 unter den Prämissen des Barock geschah in schweren Zeiten: Der Siebenjährige Krieg (1756–1763) erforderte einen Baustopp, zumal die Gemeinde ihre liebe Not mit Plünderung, Unwetter und Epidemien sowie Bränden hatte – mal ganz abgesehen davon, dass das Bauholz gemaust wurde. Der Entwurf stammt vom Ratszimmermeister Gottlob Ohndorf aus Freiberg, wie eine Texttafel in der Kirche vermittelt.

1787 konnte mit der Fertigstellung des Turmes der Kirchenneubau vollendet werden. Kosten: 3638 Taler für das Kirchengebäude, 3200 Taler für den Turm. Hinsichtlich der Inneneinrichtung übernahm man lediglich die Orgel und die Epitaphe (Grabplatten) im Altarraum aus der Vorgängerkirche. Der Prospekt der Orgel stammt von 1763, aber als man 1806 und dann wieder 1913 die Orgel einen Tick vergrößerte, wurde auch das im Rokokostil gehaltene Orgelgehäuse erweitert.

1839 und 1891 wurde die Kirche einer Renovierung unterzogen. Bei der Erneuerung von 1891 erhielt sie eine zeitgenössische Ausmalung mit Elementen des Jugendstils. Im Rahmen des sogenannten Reinhardt-Programms wurde die Kirche 1933/34 einer umfassenden Sanierung unterzogen, was allerdings auch die Beseitigung der Jugendstilausmalung von 1891 mit einschloss. Im April 1945, also (fast) in den letzten Kriegstagen, wurden der Kirchturm und die Ostseite des Kirchenschiffs durch Artilleriebeschuss schwer beschädigt.

Erst 1965/66 konnten der Kirchturm einschließlich Kugel, Wetterfahne und Zifferblätter renoviert und die Dachflächen des heute zum Kirchenbezirk Meißen-Großenhain der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens gehörenden Gotteshauses umgedeckt werden. 1984/85 wurde laut Faltblatt „durch den großen Einsatz Zehrener Kirchgemeindeglieder eine Innenrenovierung der Kirche vorgenommen“. 1987 versetzte man den Orgelprospekt und den Taufstein, 1991 wurde der Altar durch den Dresdner Restaurator Hans Riedel wieder in seine ursprüngliche barocke Gestaltung versetzt.

Alte Ansicht von der Kirche in Zehren. Der Ort konnte 2003 das 1000-jährige Jubiläum seiner ersten urkundlichen Erwähnung feiern. Quelle: Repro

Ein bemerkenswertes Ausstattungsstück im nach Osten ausgerichteten Kirchenschiff ist ein auf dem Kanzelaltar abgestelltes Kruzifix mit der Figur einer (unter dem Kreuz knienden) Maria Magdalena. Wie beim Erzengel Michael hat es an Belegen für Maria Magdalena in der Bibel nie gefehlt. Bei den Evangelisten Lukas und Markus zum Beispiel erfahren wir, dass Jesus ihr sieben Teufel ausgetrieben hat, Matthäus berichtet, dass sie bei Jesu Geburt und Kreuzigung anwesend war, und von Johannes stammt die schöne Erzählung, dass und wie Magdalena als Erste den Auferstandenen traf.

Dem nicht-kanonischen Philippus-Evangelium lässt sich zudem entnehmen, dass Jesus die große Sünderin wie nicht minder große, weil reuige Büßerin oft auf den Mund küsste, möglicherweise sogar mit ihr liiert war – eine Spekulation, die vor ein paar Jahren durch ein auf Koptisch verfasstes und auch sonst kryptisches Fragment gewaltigen Auftrieb erhielt. Das Dokument ist 7,6 mal 3,8 Zentimeter groß, der ultimative Gegensatz um 600-Seiten-Wälzer des Evangelisten Dan Brown (nicht verwandt mit dem „Soulisten“ James Brown), in dem, verkürzt gesagt, Maria Magdalena als der heilige Gral, vulgo: Kelch, gefeiert wird, den auf seinem „Abendmahl“ darzustellen Leonardo da Vinci seinerzeit aus guten Gründen unterlassen hat, wie die „solide“ Gebildeten unter uns wissen.

In der Zehrener Kreuzesdarstellung aus dem Jahr 1773 wird jedenfalls Maria Magdalena der Gemeinde als Vorbild vor Augen gestellt, hält sie doch dem gekreuzigten Jesus die Treue und macht ihn als Auferstandenen erlebbar.

Grabplatten für Angehörige der Familie von Schleinitz

An die rechte Seite des Altarraumes anschließend, befindet sich die Sakristei mit der darüber befindlichen Patronatsloge, deren Front verglast ist. Das Kirchenpatronat war mit dem Rittergut Schieritz verbunden. Von 1554 bis 1841 waren es die Herren von Schleinitz, denen die Kirche und auch die Sakristei als Grablege dienten. An den Wänden des Altarraumes und des 28 Meter langen und zehn Meter breiten Kirchenschiffs finden sich fünf Grabplatten von Angehörigen der Familie von Schleinitz.

Eines von fünf bemerkenswerten Denkmalen für Angehörige der Familie von Schleinitz. Es wird in die Zeit um 1600 datiert. Quelle: C. Ruf

Die Grabplatte für Heinrich von Schleinitz von 1561 bezeugt, dass die Kindersterblichkeit damals hoch war. Dargestellt ist ein Knabe im Sterbekleid, der vor einem Kreuz kniet. Im Hintergrund ist eine Landschaft, darüber ein Gesims mit Engelkopf. Die jeweils oberen Wappen sind die derer von Sundthausen und derer von Schleinitz. Die Inschrift lautet: Heinrich von Schleinitz war mein Name / den ich von meinen Eltern bekam / MDLXI wart ich geborn / den IX.Juli zur Tauf erkorn / Ein Monat ich lebte. Christ mein Trost aus diesem Leben mich hat erlost.“ Also, der Besuch lohnt sich – es werden wohl auch wieder „entvirte“ Zeiten kommen, da das Leben sich nicht im Lockdown und im Seufzen über Sonnen, die woanders so schön scheinen, erschöpft. Allenfalls die Zeugen Coronas werden anderen Zukunfts-/Armageddon-Visionen anhängen.

