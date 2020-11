Coswig

Vor dem Vereinsheim des Sportvereins Motor Sörnewitz stehen Bagger und Baumaschinen. Erdhügel türmen sich auf dem aufgeschürften Vorplatz. Nur ein seelenloser Basketballkorb erinnert an den Bolzplatz, der sich auf der Baustelle befand. „Wir bauen gegenwärtig noch Parkplätze für Autos und Fahrräder, und die komplette Außenanlage – sprich die Einfriedung. Das sind also die Wege rund um das Gebäude“, erklärt Torsten Schröder von der Stadt Coswig.

Rund 60 Stellplätze

Knapp 300 000 Euro kostet das. Bis zum Ende des Jahres soll der Parkplatz fertig sein. Die rund 60 Stellplätze sind für die Sportler, Vereinsmitglieder und Besucher des SV Motor gedacht. Im Frühjahr hat der Coswiger Stadtrat beschlossen, die Außenanlage vor dem Vereinsheim wiederherzustellen. Vor rund drei Jahren hatte ein Feuerteufel dem Vereinsheim zugesetzt.

Es war ein Schock für die Mitglieder des SV Motor Sörnewitz und die Bewohner des Coswiger Ortsteils Neusörnewitz: In der Nacht vom 23. auf den 24. Februar 2017 beschädigte ein Großfeuer das Vereinsheim er­heblich. Das Vereinsgebäude mit Umkleiden, Kegelbahn und Geschäftsräumen des SV Motor wurde durch die nächtliche Brandstiftung zum Großteil zerstört. Verletzte gab es zum Glück nicht. Doch das Vereinsheim auf dem Kahlhügelweg war erstmal futsch.

Begrüßungsbaumprojekt

Der Wiederaufbau startete im Juli 2018. Die Sportler mieteten sich währenddessen bei nahegelegenen Vereinen ein, das Büro zog vorübergehend in Container. Das zum Teil neue, zum Teil renovierte Gebäude samt wettkampftauglicher Kegelbahn wurde 2019 wiedereröffnet. Seitdem sind die Gebäude komplett nutzbar. Gerade den Keglern vom Verein kommt die neue Anlage mit vier Bahnen zugute. Zwei Männer, eine Frauen- und drei Senioren-Mannschaften zählt der Verein.

Durch den Brand und den Löscheinsatz wurde aber nicht nur das Gebäude, sondern auch das umliegende Gelände in Mitleidenschaft gezogen. Darüber hinaus konnte der bisherige, provisorische Parkplatz nicht mehr genutzt werden. Dieser befand sich auf der angrenzenden Gewerbefläche. Da die inzwischen von einen Gewerbebetrieb genutzt wird, musste ein neuer Stellplatz her. Neben 35 Schotterrasen und 25 weiteren Stellplätzen soll auf dem Gelände vor dem Vereinsheim auch ein so genannter Begrüßungsbaum gepflanzt werden. Auf das Begrüßungsbaumprojekt hat sich die Stadt Coswig im vergangen Jahr geeinigt: Für jedes 2019 geborene Coswiger Kind pflanzt die Stadt einen neuen Baum in der Umgebung. Zum Baubeschluss der SV Motor Außenanlage zählt auch ein neues Multifunktionsfeld. Doch dieses wird erst 2021, wenn die Parkplatzbauarbeiten sehr wahrscheinlich abgeschlossen sind, geplant.

Von Sören Hinze