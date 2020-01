Petition aus Kamenz gegen neues Waffengesetz – ohne Erfolg

Kamenz

Die Kamenzer Schützen dürften kurz vor Weihnachten aufmerksamer als sonst nach Berlin geblickt haben: Der Bundestag hatte über ein Gesetz zu entscheiden, das den sperrigen Namen „Drittes Gesetz zur Änderung des Waffengesetzes und weiterer Vorschriften“ trägt. Und der Chef der Schützengesellschaft, Thomas Reinecke, hatte am 2. November 2019 als Privatperson eine Petition gegen diese Gesetzesnovelle auf der Plattform „epetitionen.bundestag“ eingereicht. Sein Vorstoß fand innerhalb kurzer Zeit mehr als 55 000 Unterstützer.

Kein Generalverdacht gegen Sportschützen

In der von der Schützengesellschaft Kamenz unterstützten Petition forderte Thomas Reinecke unter anderem, „die EU-Feuerwaffenrichtlinie so schonend wie möglich in deutsches Recht umzusetzen und den bewährten Rechtsstand so weit wie möglich zu bewahren.“ Möglichkeiten der EU-Richtlinie, organisierte Sportschützen von Verboten und Beschränkungen freizustellen, würden vom deutschen Gesetzgeber kaum genutzt.

Reinecke befürchtet eine Drangsalierung „rechtstreuer Besitzer registrierter Schusswaffen.“ Nicht vom organisierten Sportschützenwesen, sondern vom illegalen Handel und der Herstellung von Schusswaffen gingen Gefahren für die öffentliche Sicherheit aus, argumentierte er. Es dürfe keinen Generalverdacht gegen solche Waffenbesitzer geben. „Rechtstreue Bürger verdienen Vertrauen und nicht Gängelung, echte Entlastung statt Lippenbekenntnissen“, forderte Reinecke. Neben zahlreichen weiteren Verbänden hatte auch der „Schützenverein Hoyerswerda 1990“ zur Unterzeichnung aufgerufen.

Petitionserfolg bleibt aus

Letztendlich hat die Petition die Novelle aber nicht verhindern können. Das überarbeitete Gesetz legt nun unter anderem fest, das nationale Waffenregister auszubauen. Ferner ist vorgesehen, eine Anzeigepflicht für unbrauchbar gemachte Schusswaffen einzuführen. Zudem sollen bestimmte große Wechselmagazine sowie Schusswaffen mit fest verbauten großen Ladevorrichtungen zu „verbotenen Gegenständen“ erklärt werden.

Die Kamenzer Petition war in der Sportschützenszene sehr positiv aufgenommen worden und hatte ein breites Echo ausgelöst. Kenneth Smith, der Betreiber des Youtube-Kanals „Gunvlog“, sieht ihren Hauptverdienst darin, dass es „erstmals geschafft worden ist, eine breite Masse an Menschen zu mobilisieren und Zusammenhalt zu demonstrieren.“ Und dies, nachdem die Schützenverbände lange Zeit nicht auf die bevorstehende Gesetzesnovelle reagiert und erst Ende Oktober eine gemeinsame Stellungnahme formuliert hätten. Um jedoch tatsächlich gegen die aktuelle Gesetzesnovelle zu „helfen“, hätte die Petition laut Smith eher eingereicht werden müssen.

Zuvor hatte es zwar auf der Plattform openpetion.org bereits eine ähnlich lautende Petition mit fast 85 000 Unterstützern gegeben. Die hatte der Bundestag jedoch nicht akzeptiert. Kenneth Smith fordert die Schützenverbände nunmehr auf, nicht ins „business as usual“ zurückzufallen, sondern den Rückenwind der Petition für die weitere Arbeit zu nutzen. Denn immerhin sei diese, anders als frühere Initiativen, von der Politik „wahrgenommen“ worden.

Hintergrund: Vor allem in Reaktion auf die Terroranschläge in Paris und anderen europäischen Staaten hatte die EU 2017 ihre Feuerwaffenrichtlinie verschärft. Sie hatte die EU-Staaten ursprünglich verpflichtet, diese Richtlinie bereits bis zum Herbst 2018 in nationales Recht umzusetzen.

