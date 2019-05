Königstein

Am kommenden Wochenende verwandelt sich die Festung Königstein in ein Paradies für Spielefans. Beim „Familien-Spiele-Fest(ung)“ können an Sonnabend und Sonntag jeweils von 12 bis 16 Uhr Kinder und Erwachsene mehr als 100 Spiele ausprobieren. Nicht Computerspiele sind das Thema, sondern analoge Spielkultur mit Brett, Würfeln, Karten und Figuren. Das Spektrum reicht von Klassikern wie „Mensch ärgere dich nicht“, „Kniffel“ oder „Ligretto“ bis zu Neuheiten wie dem Reaktionsspiel „Ratto Zakko“ oder dem Würfelspiel „Dizzel“. Am Sonntag um 14 Uhr startet der Wettkampf im Schnellpuzzeln. Die Teilnehmer ab fünf Jahre versuchen, in möglichst kurzer Zeit insgesamt 60 Puzzleteile zusammenzulegen.

Von DNN