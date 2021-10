Bad Schandau

Umgestürzte Fichten und Kiefern versperren die Rettungswege. Im dichten Wald hängen lose zwischen den Bäumen gleichermaßen kleine wie große Äste, die jeden Moment auf den Boden zu stürzen drohen. Eine Woche ist es her, dass Sturmtief „Ignatz“ solch schwere Schäden in der Sächsischen Schweiz verursacht hatte, dass die Landesflächen des Nationalparks geschlossen werden mussten. Mit Hochdruck arbeiteten Einsatzkräfte daran, die Rettungswege freizulegen. Mit Erfolg: Etliche Routen in der Sächsischen Schweiz sind ab sofort wieder für Wanderer zugänglich. Vielerorts hebt Nationalparkverwaltung die Sperrung wieder auf.

Totholz auf den Wegen erforderten Sperrung

„Aufgrund des enormen Totholzanteils in der Fläche und entlang der Wege waren wir im Vergleich zu den anderen Forstbezirken in der Umgebung gezwungen, den Nationalpark komplett zu sperren“, sagt Nationalparkleiter Ulf Zimmermann. Das sei in enger Absprache mit weiteren Fachbehörden als auch mit dem Amt für Sicherheit und Ordnung geschehen. Zuvor setzten das Unwetter im Juli und der starke Borkenkäferbefall dem Wald zu und sorgten für einen hohen Totholzbestand.

Neben allen verfügbaren Mitarbeitern des Nationalparkverwaltung beteiligten sich auch private Unternehmer an der Aufräumaktion in der Sächsischen Schweiz. Als wirksam erwiesen haben sich zudem die in der Vergangenheit getroffenen Maßnahmen zur Verkehrssicherung an den öffentlichen Straßen, etwa im Kirnitzschtal, am Tiefen Grund oder an den Ziegenbrücken. Dort konnten die Schäden rasch beseitigt werden.

Gefahr in Sächsischer Schweiz ist noch nicht gänzlich eingedämmt

Vollends gebannt ist die Gefahr damit allerdings noch nicht. Da sind noch zahlreiche schmale und unzugängliche Wege, die die Einsatzkräfte bislang kaum freischneiden konnten. Sie sind unpassierbar, was zum einen an der natürlichen Waldentwicklung, zum anderen aber auch am Sturm liegt. Das betrifft vor allem Wanderwege. Für diese komplizierten Arbeiten kommt nun ein spezieller Schreitbagger mit Harvester-Aggregat zum Einsatz. Der soll dank flexibler Arbeitsweise die Wege naturschutzgerecht freilegen.

Auch der Rettungsweg am Holzlagerplatz in Schmilka bleibt weiterhin gesperrt, da dort größere Schäden entstanden sind. „Dort ist die Gefahr für Wanderer auf den nachgeordneten Wanderwegen weiterhin sehr hoch“, warnt der Staatsbetrieb Sachsenforst in einer Mitteilung. Das gelte insbesondere in die Bereiche mit vielen abgestorbenen Fichten. Nach dem Sturm können jederzeit hängengebliebene Äste oder Baumspitzen plötzlich abstürzen. Auch instabile Bäume seien eine Gefahr für Wanderer.

Aktuell sind etwa 32,5 von 400 Kilometern Wanderweg im Nationalpark nicht begehbar. Welche Wege davon aktuell explizit betroffen sind, ist auf der Homepage des Nationalparks einsehbar.

Nach erstem Kenntnisstand seien weder Menschen noch Tiere zu Schaden gekommen. „Darüber sind wir froh“, sagt Ulf Zimmermann. „Das sehen wir als eine Bestätigung für unser Vorgehen.“ Er fügt hinzu: „Jetzt können wir unsere Arbeiten wieder auf das Freischneiden der Wanderwege konzentrieren.“

Von Sabrina Lösch