Spendenaufruf für Wiederaufbau des Lichtenhainer Wasserfalls

Juli 2021. In ganz Deutschland möchte es nicht so richtig Sommer werden – zumindest nicht länger als eine Woche. Wenig Sonne und dafür viel Regen, der in einigen Regionen für erhöhte Flusspegel und Überschwemmungen sorgt. So auch im Sebnitzer Ortsteil Lichtenhain in der Sächsischen Schweiz. Am späten Nachmittag des 17. Juli fängt es an, ausdauernd sehr stark zu regnen. In kürzester Zeit entwickelt sich der Lichtenhainer Bach zu einem reißenden Strom.

Der Betrieb am Lichtenhainer Wasserfall läuft an diesem Tag wie immer. Die meisten Gäste kommen, um mit der Einkehr in der Gaststätte den Tag ausklingen zu lassen. Zuvor sind mit der historischen Straßenbahn durch das Kirnitzschtal gefahren und haben eine Wanderung zum beliebten Ausflugsziel Felsentor „Kuhstall“ gemacht. Als der Regen beginnt, ahnt noch niemand, dass innerhalb kürzester Zeit das Wahrzeichen der Gaststätte zerstört sein wird.

120-jähriges Jubiläum fällt ins Wasser

Heute steht Elisabeth König, Inhaberin und Wirtin der Gaststätte „Lichtenhainer Wasserfall“, vor der ehemaligen Touristenattraktion. Vor vier Jahren übernahm sie das Geschäft ihres Vaters. Seit fünf Generationen können Wanderer und Gäste in die Gaststätte und Pension nun schon einkehren. Dieses Jahr wäre eigentlich Grund zum Feiern, denn das 120-jährige Jubiläum steht an. Doch aus der Feier wird erst einmal nichts.

Als am 17. Juli der Regen andauert, kommt die Feuerwehr und fordert die Wirtin auf, die Gaststätte zu schließen, da sie die Gäste und das anwesende Personal evakuieren müssten. Die Wirtin kassiert die Gäste ab, die Küche wird so schnell es geht heruntergefahren, das Personal stellt die Stühle hoch. Dann geht es für alle in das etwa elf Kilometer entfernte „Haus des Gastes“ nach Hinterhermsdorf. Da ist von dem Regen und den Überschwemmungen so gut wie nichts zu sehen.

Die Feuerwehrleute und Anwohner helfen mit Getränken und Kuchen, den Evakuierten die Lage erträglicher zu machen. Nach drei Stunden heißt es, dass alle zurück nach Lichtenhain können. „Was erwartet dich, wenn du zurückkommst. Was ist alles zerstört und beschädigt?“, fasst Elisabeth König die Gedanken, die sie damals hatte, zusammen. Zurück in der Gaststube stellt sie fest, dass es das Wasser zum Glück nicht bis hierher geschafft hatte und in das Tal abgeflossen war. Bis in die Nacht hinein räumen die Gastwirtin und die Angestellten auf.

Am nächsten Tag jedoch ist die Zerstörung der Wasserfallanlage nicht mehr zu übersehen. Der Wasserfall, der sich normalerweise immer schwallartig über die aufgestapelten Steine ergießt, hatte sich einen Weg über den Überlauf hinter dem eigentlichen Wasserfall gesucht. Das Becken vor der beliebten Attraktion ist voller Geröll und Schlamm. Selbst einige Findlinge hat das Wasser aus dem Lichtenhainer Bach angeschwemmt. Auch die künstlich angelegten Wassertreppen sind teilweise zerstört.

Spendenaufruf für eine Herzensangelegenheit

Freunde, Mitarbeiter der Pension sowie die örtliche Feuerwehr helfen nach dem Unwetter, die Schlammschichten vor der Gaststätte wegzuräumen. Später lässt das Landratsamt das Becken der Anlage leerräumen und dann die letzten Geröllbrocken unter dem Straßendurchlauf entfernen. Doch um die Touristenattraktion wieder auf den Stand wie vor dem 17. Juli zu bringen, ist es noch ein steiniger Weg.

Lichtenhainer Wasserfall Der ursprünglich natürliche kleine Wasserfall des Lichtenhainer Dorfbach wurde 1830 zur Steigerung seiner touristischen Attraktivität über einen kurzen Hangkanal etwas erhöht und zum anderen durch ein aufziehbares Stauwehr mit schwallartigem Abfluss inszeniert. Einem Lichtenhainer Bürger wurde das verpachtbare Amt des „Wasserfallziehers“ übertragen. Dieser unterhielt einen Ausschank und hat gegen Geld den Touristen für ein paar Minuten die Stauanlage geöffnet. Das Gaststättengebäude in Fachwerk stammt von 1852. Der Lichtenhainer Wasserfall war eine der Hauptattraktionen des historischen Fremdenverkehrs in der Sächsischen Schweiz. Insbesondere seit Eröffnung der Kirnitzschtalbahn 1898 sind hunderttausende Touristen dorthin gekommen. 1994 wurde die historische Stauanlage restauriert. Seither wurde wieder wie früher jede halbe Stunde am Wehr gezogen. Bis Hochwasser die Anlage am 17. Juli 2021 zerstörte. Quelle: Wikipedia

Kirnitzschtalbahn, die Wanderwege in der Umgebung und die Einkehr am Wasserfall bilden eine touristische Einheit, findet Elisabeth König. Deshalb und weil es der Wirtin eine Herzensangelegenheit ist, hat sie einen Spendenaufruf für den Wiederaufbau des Lichtenhainer Wasserfalles gestartet.

Eine Viertelmillion für den Wiederaufbau

Die ersten Unterstützer waren die Stammgäste der Gaststätte. Vor kurzem kamen Fördergelder der Stadt Sebnitz dazu. In der Gaststätte oder über den Tourismusverband in Pirna können Interessierte für 12 Euro eine Broschüre über die historische Wasserfallanlage und die Gaststätte erwerben. Das auf diesem Wege gesammelte Geld komme zu 100 Prozent dem Wiederaufbau zugute, versichert Elisabeth König.

Das Spendenziel von 250.000 Euro liegt allerdings noch in weiter Ferne. Diese Summe wird benötigt, um entsprechende Technik für den Wiederaufbau zu finanzieren. Bisher sind etwas über 10.000 Euro auf das Spendenkonto eingegangen.

Als nächstes stehen Gespräche mit den Behörden und das Einreichen des Antrags für Fördermittel vom Bund an. Ob und inwiefern der Aufbau genehmigt wird, ist noch unklar. Die Wirtin hofft auf eine große Wiedereröffnungsfeier der Wasserfallanlage. Dann auch in voller Pracht und mit der typischen Musikuntermalung – immer zur halben und vollen Stunde.

