Dauerstress und psychischer Druck als auch Arbeitskräftemangel bringen das Pflegepersonal tagtäglich an seine Belastungsgrenze – und das bei einer dürftigen Bezahlung. Dass die Gesellschaft gerade den Pflegern viel zu verdanken hat, ist spätestens seit Ausbruch der globalen Pandemie jedem klar. Als kleine Aufmerksamkeit hat Landrat Ralf Hänsel dem Personal der Elblandkliniken im Landkreis Meißen eine Spende überreicht.

Die Geschenke übergab der Landrat den Pflegern in den Stationen 1b und 2a in der Klinik in Radebeul. Die Spende: Digitalradios. Insgesamt hat das Landratsamt Meißen 50 Geräte an die drei Standorte der Elblandkliniken in Meißen, Radebeul und Riesa verteilt.

Spende war selbst ein Geschenk an den Landkreis Meißen

Dabei waren die Digitalradios selbst ein Geschenk, die der Landkreis Meißen als Dank für die Hochwasserspenden erhalten hat. „Nachdem wir im Oktober die Spenden der Einwohner in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz überbracht haben, erreichte uns ein großes Paket mit den Digitalradios“, sagt Landrat Ralf Hänsel. Die Geräte stammen von der Firma Technisat, die ihren Sitz im ebenfalls vom Hochwasser betroffenen Daun in Rheinland-Pfalz hat.

„Es kommt ja selten vor, dass man für eine Spende ein Geschenk erhält“, so Hänsel. „Wo wäre der Einsatz der Radios besser vorstellbar als beim Pflegepersonal, das nicht nur in der derzeitigen Situation hervorragende Arbeit leistet.“ Die Freude bei der Übergabe auf den Stationen sei groß gewesen. Nun sorgen die Radios für Hintergrundmusik in den Pausenzimmern oder auf den Stationen.

