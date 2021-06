Sonderausstellung zu Peter Strang in der Porzellan-Manufaktur Meissen

Meißen

Peter Strang prägt seit 71 Jahren die künstlerische Entwicklung des Meißner Porzellans. Mit nur 14 Jahren kam er zur Manufaktur, wo er bis heute als Plastiker tätig ist. Anlässlich seines bevorstehenden 85. Geburtstags widmet ihm die Meissen Porzellan-Stiftung eine eigene Sonderausstellung. Die ist bis zum 21. Juli im Museum an der Talstraße in Meißen zu sehen.

In der Sonderschau zeigt die Stiftung rund 30 Unikate des Plastikers. „Das ist nur ein kleiner Auszug aus Peter Strangs Lebenswerk“, sagt Stiftungs-Geschäftsführerin Anja Hell. „Und selbst nach über 70 Jahren schafft er auch heute noch ein Kunstwerk nach dem anderen.“ Aufgrund der umfangreichen Auswahl seiner Arbeiten habe sich die Stiftung für Unikate des Plastikers als Exponate zur Sonderschau entschieden.

30 Unikate in der Ausstellung

Peter Strang: Spanische Tänzerin, 1991, Plastik Meißen Porzellan Manufaktur Quelle: Sabrina Lösch

Peter Strangs Werke genießen eine prominente Platzierung im Porzellan-Museum. Das breite Treppenhaus führt Museumsbesucher auf direktem Wege in die Sonderausstellung. Ein wahrer Blickfang unter den Exponaten ist die „Spanische Tänzerin“ aus dem Jahre 1991, die nicht nur wegen ihrer Größe imposant wirkt.

„Dieses Kunstwerk ist ein gutes Beispiel für Peter Strangs meisterlichen Umgang mit dem Porzellan“, sagt Kuratorin Susanne Bochmann. Ihr zufolge hat der Plastiker eine aus dem Klassizismus stammende Technik weiter entwickelt. Besonders an der Spanischen Tänzerin sei unter anderem die Erhabenheit, die der Künstler mit der bewusst fehlenden Glasur kombiniert. Dadurch wirkt das Porzellan matt und glänzt nicht, wie es für Meissner üblich ist.

Roter Kofferfisch, Peter Strang, 2021, Meißen Porzellan Manufaktur Quelle: Sabrina Lösch

Neben alten Unikaten zeigt die Sonderschau auch aktuelle Werke des Plastikers. Dazu hat sich die Stiftung zwei Exponate von der Staatlichen Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH ausgeliehen. Der „rote Kofferfisch“ aus dem Jahr 2021 ist die jüngste Plastik in der Ausstellung.

„Wie ein Experiment“

Geboren 1936 in Dresden, begann Peter Strang mit 14 Jahren die Ausbildung bei Meissen zum Modelleur. Diese Zeit war für ihn „wie ein Experiment“, sagt er bei der Eröffnung der Sonderschau. „Ich bin da angekommen und habe gemerkt, dass alle anderen im Gegensatz zu mir schon modellieren konnten“, erinnert sich Peter Strang zurück. „Also habe ich es so wie auch schon in der Schule gemacht: Ich habe geguckt, was mein Nachbar macht.“

Nach der vierjährigen Ausbildung begann der angehende Modelleur sein Kunststudium an der Hochschule für Bildende Künste (HfbK) Dresden. 1960 kehrte Peter Strang zur Porzellan-Manufaktur Meissen zurück, wo er ab 1968 als Plastiker in der Entwicklungsabteilung fest angestellt wurde.

Ab 1973 stieg der gebürtige Dresdner zum Künstlerischen Leiter und Chefplastiker der Staatlichen Porzellanmanufaktur Meissen auf. „Da hatte ich die Wahl, mich einem neuen Chef unterzuordnen oder es einfach selbst zu machen. Da habe ich es lieber selbst gemacht“, erzählt Peter Strang in humorvollem Ton.

„Er ist ein wichtiger Plastiker des 20. Jahrhunderts, wenn nicht sogar der wichtigste“, betont Kuratorin Susanne Bochmann. „Die Vitrinen sind mit Peter Strangs Werken zum Bersten voll, darum war es für uns eine Herausforderung, wie man ihn da ehren kann.“ Aus diesem Grund habe man sich für die Ausstellung von Unikaten entschieden.

Diverse Auszeichnungen für sein Lebenswerk

Für sein künstlerisches Schaffen erhielt Peter Strang 1973 die Auszeichnung „Kunstpreis der DDR“. Im Jahr 2000 wurde er mit dem Sächsischen Verdienstorden und im Jahr 2007 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. „Für die letzten 71 Jahre als Manufakturist will ich Ihnen ein großes Dankeschön und auch meinen Respekt aussprechen“, sagt Tillmann Blaschke, kaufmännischer Geschäftsführer der Staatlichen Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH zur Eröffnung der Sonderschau.

Die Ausstellung ist täglich 10– 17 Uhr geöffnet und im Eintritt in die Erlebniswelt Haus Meissen enthalten. Der Eintritt kostet 12 € für Erwachsene und 25 € für Familien.

