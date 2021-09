Sonderausstellung in Radebeul: „Zwangsarbeit unter dem Hakenkreuz“

Radebeul

Die Zwangsarbeit zählte zu den größten NS-Verbrechen, trotzdem setzte die öffentliche Auseinandersetzung damit erst spät ein. Diesem komplexen Thema widmet sich die Sonderausstellung „Zwangsarbeit im Zweiten Weltkrieg“ des Sächsischen Weinbaumuseums. Die ist noch bis Sonntag im Bergverwalterhaus der Hoflößnitz in Radebeul zu sehen. Am Mittwoch hält zudem Historiker Klaus-Dieter Müller einen Vortrag im Winzersaal der Hoflößnitz.

Rund 500 000 Zwangsarbeiter in Sachsen

Dort spricht der Radebeuler über Zwangsarbeit im Deutschen Reich, Sachsen und auch der Lößnitzstadt von 1939 bis 1945. Während dieser Zeit belief sich die Gesamtzahl der Zwangsarbeiter in Sachsen auf etwa 500.000.

Die ersten größeren ausländischen Gruppen von Zwangsarbeitern erreichten Deutschland bereits kurz nach Kriegsbeginn: Im Jahr 1939 kamen polnische und ein Jahr später auch französische Kriegsgefangene und Zivilisten hinzu. Ab 1941 wurden auch Kriegsgefangene aus Italien und der Sowjetunion sowie sowjetische Zivilisten als Zwangsarbeiter eingesetzt.

Brutale Strafen bei Regelverstößen

Schließlich mussten ab Mitte 1944 auch Häftlinge aus Konzentrationslagern sowie Menschen jüdischen Glaubens aus dem Ausland Zwangsarbeit in Deutschland verrichten. Die insgesamt schätzungsweise etwa 13,5 Millionen wurden sehr unterschiedlich behandelt – je nach „Rassenschema“ der Nationalsozialisten.

Personalkarte des sowjetischen Kriegsgefangenenen Jewgenij Jelkin. Quelle: Stiftung Sächsische Gedenkstätten

SS- und Polizeiapparat überwachten die Zwangsarbeiter streng. Bei Regelverstößen drohte ihnen eine brutale Bestrafung. Besonders menschenunwürdig behandelten die Nazis Polen, sowjetische Kriegsgefangene und Zivilisten – auch „Ostarbeiter“ genannt – und italienische Kriegsgefangene, KZ-Häftlinge und Menschen jüdischen Glaubens.

Mehrere Tausend Lager für Ausländer im Freistaat

Von der Landwirtschaft bis zum Bergbau und der Rüstungsindustrie setzte man während dieser Zeit in allen Bereichen der Wirtschaft Zwangsarbeiter ein. Vor allem in den großen Rüstungszentren des Freistaats in Leipzig, Dresden und Chemnitz machten sie einen hohen Anteil der Beschäftigten eines Betriebes aus.

Ende 1944 waren knapp 22 Prozent aller Angestellten der sächsischen Wirtschaft ausländische Zwangsarbeiter. Allein der Freistaat betrieb mehrere Tausend Lager für Ausländer, die größten unter ihnen umfassten über 100 Baracken. Wie Zwangsarbeiter dort unterdrückt wurden, beleuchtet ein eigener Teil der Ausstellung in Hoflößnitz.

Lückenhafte Quellenüberlieferung

Im Rahmen der Veranstaltung am Mittwoch geht Museumsleiter Frank Andert auf Zwangsarbeit im Deutschen Reich in Radebeul ein. Ansässige Firmen produzierten in großem Umfang für die deutsche Rüstung. Etliche Tausend Zwangsarbeiter waren in der Lößnitzstadt tätig, wo man sie vor allem in der Landwirtschaft einsetzte, etwa im Weinbau. Die genaue Zahl ist allerdings nicht bekannt.

Insgesamt ist Andert zufolge die Quellenüberlieferung bezüglich der Zwangsarbeiter in Radebeul sehr lückenhaft. Belegt hingegen ist der Einsatz von KZ-Häftlingen zu Aufräum- und Schanzarbeiten kurz vor Kriegsende.

Die Sonderausstellung ist eine Kooperation der Stadt Radebeul und der Stiftung Hoflößnitz. „Zwangsarbeit unter dem Hakenkreuz. Deutsches Reich – Sachsen – Radebeul“ hat jeweils von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Vortrag findet am Mittwoch, 19 Uhr, im Winzersaal im Pressenhaus der Hoflößnitz, Knohllweg 37, statt. Der Eintritt ist frei.

Von Sabrina Lösch