Sonderausstellung auf Schloss Weesenstein widmet sich Prinzessin Amalie von Sachsen

1817 wird am Dresdner Hoftheater ein Drama mit dem Titel „Die Abenteuer von Thorenburg“ aufgeführt. Wer es verfasste, wird nicht verraten. Die Kritik ist wenig erbaut. Das hätte es dann sein können mit der Karriere von Amalie von Sachsen als Verfasserin von Opern und Theaterstücken, zumal König Friedrich August I. in der Betätigung seiner Nichte als Schriftstellerin ohnehin einen Bruch mit der Hofetikette sieht. Bis zu seinem Tod wird keines von Amalies Stücken mehr öffentlich gezeigt, nur noch in Privatvorstellungen vor der königlichen Familie, meist im Taschenbergpalais und in der Sommerresidenz in Pillnitz.

Aber als das König Friedrich August „der Gerechte“ 1827 das Zeitliche segnet, versucht Amalie wieder mit ihren Stücken zu reüssieren. Und dieses Mal hat sie Erfolg, wobei sie allerdings das Pseudonym „ Amalie Heiter“ benutzt. Als sie 1834 ihre Komödie „Lüge und Wahrheit“ an das Berliner Hoftheater sendet, sind Kritik und Publikum nach der Uraufführung begeistert.

Zwischen 1834 und 1845 verfasst Amalie mehr als 30 Stücke, die in verschiedenen deutschen Ländern Gefallen finden. Der Name „ Amalie Heiter“ ist Programm. Die meisten Stücke spielen in adeligen Kreisen, leben von Verwicklungsgeschichte und zielen nicht zuletzt darauf ab, das Publikum zu amüsieren, was ja aller Ehren wert ist. In Dresden wird etwa am 8. November 1834 die Operette „Die Siegesfahne“ aufgeführt. Die Einnahmen spendet die Prinzessin – wie auch einen Teil ihres Nadelgeldes (Taschengeldes) an den Dresdner Frauenverein. Überhaupt ist sie eine großzügige Mäzenin: So spendet sie für den Bau des ersten Hoftheaters, das nach Plänen Gottfried Sempers zwischen 1838 und 1841 errichtet wird, Kosten: 80 000 Taler.

Viele Notenhandschriften liegen heute als Beutegut in Moskau

„Der gute Ton – Amalie von Sachsen. Prinzessin, Komponistin, Dichterin“ nennt sich nun der Titel einer kleinen Sonderausstellung auf Schloss Weesenstein, in der anlässlich des 150. Todestages von Amalie an das Wirken und die Lebensumstände der in mancherlei Hinsicht ungewöhnlichen Wettinerin erinnert wird. Die Quellenlage ist gut: Sieben Tagebücher, drei Reisetagebücher und zwei Notizhefte Ama­lies, die unter dem Pseudonym „ A. Serena“ alles in allem ein Dutzend Opern komponierte, werden im Hauptstaatsarchiv Dresden verwahrt. Akribisch hielt die Prinzessin erinnerungswürdige Begebenheiten fest, so notierte sie am 31. August 1830 anlässlich eines Besuchs in Weesenstein: „ … beym Souper sangen wieder die vier Italiener“. Unter dem 8. August 1846 ist vermerkt: „Probe, Diner in Weesenstein. Promenade nach Maxen. Halsbrechender Weg ins Thal.“ Was ihre Notenhandschriften angeht, ist zu vermerken, dass das Gros davon sich in der russischen Staatsbibliothek in Moskau befindet. Kriegsbeute.

Zur Welt kommt Amalie am 10. August 1794 in Dresden. Sie ist das älteste von sieben Kindern von Max von Sachsen und Caroline von Bourbon-Parma. Amalie und ihre Ge­schwister sind die ersten Kinder, die in Dresden gegen Pocken geimpft werden. Man wohnt zunächst im Taschenbergpalais. Nachdem Amalies Mutter früh 1804 stirbt, wird Amalie von ihrer Tante Maria Theresia von Sachsen unter strengster Hofetikette erzogen, wobei sie wie auch alle anderen Kinder der königlichen Familie über ihren ei­genen Hofstaat verfügte, wie vermittelt wird. Dieser besteht 1805 für Amalie aus einer Hofdame, zwei Kammerdienerinnen, einem „Kammermensch“, einer „Extrafrau“, ei­nem Beichtvater, einem Boten und ei­nen Stubenheizer – insgesamt acht Personen also!

Carl Maria von Weber war einer von Amalies Lehrern

Die Erziehung war in vielerlei Hinsicht exquisit, gerade auch in musischer Hinsicht. Amalie lernte Geige und Klavier spielen, der Hofkapellmeister Joseph Schuster führte sie in die Musiktheorie ein. Unterricht in Komposition erteilten ihr der Musikmeister der Königlichen Hofkapelle Franz Anton Schubert sowie die Hofkapellmeister Francesco Morlacci und Carl Maria von Weber, der in seinem Tagebuch „die bei der liebenswürdigen und hochbegabten Dame verbrachten Stunden unter die angenehmsten und geistig anregendsten jener Zeit“ (in Hosterwitz) zählte. Weber dirigierte ab 1820 Amalies Werke. Kennengelernt hatte er die Prinzessin beim Einstudieren ihres „Stabat Mater“, wobei er nicht zuletzt ihre „liebenswürdige Art“ schätzte. 15 Mal leitete von Weber ihre „Litanea Lauretana“ in der Hofkirche.

Vermittelt wird auch, dass Amalie ausgesprochen gern reiste, davon allein zehn Mal nach Italien, wobei sie auch schon mal bei ihrer Schwester Maria Anna am toskanischen Hof in Florenz vorbeischaute. Die Reisetagebücher offenbaren, dass sie für Vieles offen war, was sogar den Fahrstil italienischer Postillione mit einschloss. Amalie schätzte nicht zuletzt, dass sie in der Fremde ohne strenges Zeremoniell leben konnte. Während einer Reise durch Frankreich notierte die Prinzessin, die das Französische und das Italienische beherrschte und den Besuch von Sehenswürdigkeiten gern mit Verwandtenbesuchen kombinierte: „Man fühlt sich so wohl unter diesen Menschen.“ Auch nach Spanien und Österreich führte sie ihr Weg.

Die Liebe ihres Lebens wurde mit ihrer Schwester verheiratet

Geheiratet hat Amalie nie. Man hatte sie mit Ferdinand den Gütigen, der später Kaiser von Österreich und König von Böhmen werden sollte, verheiraten wollen. Aber sie wollte ihn nicht. Sie hätte gern Leopold, den Großherzog von Toskana geehelicht, aber der wurde 1817 mit ihrer jüngeren Schwester Maria Anna verbandelt. Gleichwohl blieben beide ein Leben lang verbunden, 84 Briefe haben sich erhalten.

1851 erkrankte Amalie am Grauen Star. Eine Operation 1853 führte zu einer Erblindung. Bei einer erneuten Operation zwei Jahre später konnte immerhin die Sehkraft eines Auges wiederhergestellt werden. Gleichwohl komponierte und dichtete sie nicht mehr, vielleicht auch „weil die Zeit der leichten Muse vorbei ist“, wie auf einer Texttafel gemutmaßt wird. Amalie von Sachsen starb dann am 18. September 1870 in Pillnitz.

In ihrem am 26. April 1866 verfassten Testament hatte sie übrigens u. a. verfügt: „ … Ich verbiete die Öffnung meines entseelten Leibes, ... wünsche aber, wenn überzeugende Gewißheit meines Ablebens eingetreten ist, daß mein Kopf ... vielleicht zu Augen der Wissenschaft geöffnet werde ... und verlange ohne alle Pracht und gebräuchliche Sitte in der Familiengruft beigesetzt zu werden.“ Dem wurde nachgekommen – als Mitglied der königlichen Familie fand Amalie von Sachsen ihre letzte Ruhestätte in der Gruft der Katholischen Hofkirche. Ihr Ruhm als Komponistin und Autorin verblasste dann schnell. Aufführungen ihres Stücks „Der Oheim“ 1871 und 1887 am Dresdner Hoftheater waren erfolglos, sodass der Schriftsteller und Literaturhistoriker Karl Goedeke (1814–1884), Herausgeber der Klassiker-Editionen für Cotta, davon ausging, dass „die Zeit Amalie Heiters dahin“ war.

